L'UAE Tour ne reprendra pas. Le classement final, arrêté au soir de la 5e étape, voit donc Adam Yates remporter la course. Le coureur de l'équipe Mitchelton-Scott occupait la première place de l'épreuve, comptant pour le circuit WorldTour, suite à sa victoire dans la 3e étape. Au classement final, le Britannique précède le Slovène Tadej Pogacar, le Kazakh Alexey Lutsenko et le Français David Gaudu.

" Toutes les procédures nécessaires seront prises "

La décision d'annulation des deux dernières étapes, promises aux sprinteurs, a été prise jeudi soir "après que deux membres du personnel italien de l'une des équipes participant à l'épreuve ont été testés positifs pour le nouveau coronavirus, connu sous le nom de COVID-19", selon le communiqué de l'organisation. L'ensemble des coureurs, le personnel des équipes et les membres de l'organisation, présents dans un hôtel d'Aboud Dhabi, ont commencé à subir des tests.

Vidéo - Vainqueur en solitaire, Yates nouveau leader au général 02:00

"Toutes les procédures nécessaires, y compris les mesures de quarantaine, seront prises pour assurer la suppression et la réduction virales", selon le ministère de la Santé et de la Prévention d'Abou Dhabi cité par l'organisation de la course.

L'épreuve, qui a commencé dimanche dernier dans l'émirat de Dubai, a réuni un plateau de 140 coureurs (20 équipes de 7), dont le Britannique Chris Froome, le quadruple vainqueur du Tour de France qui a effectué son retour à la compétition après une longue absence, l'Espagnol Alejandro Valverde et la plupart des meilleurs sprinteurs du peloton (Groenewegen, Ewan, Ackermann, S. Bennett, Gaviria, Demare).