Il a serré les dents. Il semblait presque dans les cordes. Mais il n’a pas craqué et quand il a fallu sprinter jusqu’à la victoire, il a encore fait preuve d’une implacable aisance. Tadej Pogacar (UAE Emirates) a parachevé son sacre, ce samedi lors de la 7e et dernière étape de l’UAE Tour. Il a levé les bras au sommet de Jebel Hafeet, où il compte trois succès. Celui de cette année a ressemblé à celui de l’an passé.

Ad

Comme en 2021, Adam Yates a dû rendre les armes dans les derniers hectomètres face à la machine slovène. Mais le leader de la formation INEOS Grenadiers a mis Pogacar à rude épreuve et est parvenu à monter sur la deuxième marche du classement général grâce à sa bonne performance du jour. Les deux hommes sont décidément inséparables sur cette épreuve, "Pogi" gagnant devant Yates en 2021 et donc 2022, alors que les positions étaient inversées en 2020.

UAE Tour Le carnassier Pogacar a déjà frappé : son sprint victorieux en altitude 23/02/2022 À 13:01

Une chute de Cavendish, le coup parfait de Pogacar : le résumé de la 4e étape

Bilbao sur la boîte, Pogacar vers les Strade Bianche

Dans le final de l'ultime joute, Pello Bilbao (Bahrain-Victorious, 3e de l'étape) a quant à lui réussi à déloger Aleksandr Vlasov (BORA-Hansgrohe) du podium pour six secondes. Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën) et Romain Bardet (DSM) ont respectivement pris les 8e et 9e places du général, pour le contingent français.

Pogacar termine l’UAE Tour, sa course de reprise, avec deux bouquets en plus de la victoire finale. Le double tenant du titre sur le Tour de France a par ailleurs donné des gages de grande forme lors du seul chrono de cette 4e édition, prenant la 4e place. Sa prochaine course devrait être les Strade Bianche, le 5 mars.

Le carnassier Pogacar a déjà frappé : son sprint victorieux en altitude

UAE Tour Cavendish a tenu la distance, Philipsen s'est consolé 21/02/2022 À 13:16