Israël Cycling Academy, première équipe israélienne de cyclisme, a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec Katusha pour reprendre sa licence et courir en WorldTour (1re division). La transaction, qui ouvre la porte des plus grandes courses, entre autres le Tour de France, à l'équipe israélienne, est soumise à l'approbation par l'Union cycliste internationale (UCI) du renouvellement de la licence, a précisé Israël CA.

Samedi, le président de l'UCI, David Lappartient, avait confirmé en marge des Mondiaux de Harrogate (Angleterre) les pourparlers en cours : "Je sais qu'il y a des discussions avancées, il reste quelques jours pour finaliser un potentiel accord. On devrait en savoir plus la semaine prochaine."

Katusha, dont les chefs de file sont le Russe Ilnur Zakarin (en partance chez CCC) et l'Allemand Nils Politt (sous contrat jusqu'en 2020), est présente dans le peloton de l'élite depuis 2009. Israël CA, qui a participé aux deux dernières éditions du Giro, a déjà fait part du recrutement de l'Irlandais Dan Martin (UAE Emirates) et du Français Hugo Hofstetter (Cofidis) pour l'année prochaine.

"Je tiens à remercier la direction de Katusha et son propriétaire, Igor Makarov, d'avoir choisi de faire ce deal avec nous, car je sais qu'il avait plusieurs options disponibles", a déclaré Sylvan Adams, copropriétaire d'Israël CA.

En bleu et blanc la saison prochaine

Israël CA, détenue par Sylvan Adams et l'homme d'affaires israélien Ron Baron, a été fondée en décembre 2014. Elle a rejoint l'échelon Continental Pro (2e division) en 2017 et a couru pour la première fois le Giro en 2018, l'année du départ de la course à Jérusalem.

D'après le nouvel accord de parrainage, les coureurs porteront l'an prochain des couleurs bleu et blanc.