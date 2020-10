"L'opération de la main s'est bien passée, je récupère doucement et pense déjà à revenir plus fort", poursuit Alaphilippe qui a connu une année 2020 difficile avec le décès de son père à qui il a rendu hommage en remportant la deuxième étape du Tour de France. Quelques semaines plus tard, il décrochait le titre mondial à Imola avant de célébrer trop tôt son succès à Liège-Bastogne-Liège puis d'être déclassé. "Mon année a été spéciale. Belle et bizarre à la fois. J'ai eu des moments fantastiques, d'autres mauvais. Ça a été les montagnes russes, sur et hors du vélo", résume-t-il.