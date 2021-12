Longtemps, il y a eu du suspense, et même une part de doute, quant à l'avenir de Mark Cavendish. En assurant, il y a quelques jours, que celui-ci allait bien rester chez Deceuninck-Quick Step, Patrick Lefevere y avait mis fin. Le communiqué de sa formation annonçant une prolongation d'un an du sprinter le plus victorieux de l'histoire du Tour de France (34 succès) permet de clore le dossier une bonne fois pour toute. Oui, Cavendish sera encore un membre du "Wolfpack" en 2022. Quant à savoir s'il aura une chance de devenir seul recordman de victoire sur le Tour et ainsi supplanter Eddy Merckx, c'est une autre histoire.

"Je suis incroyablement fier et heureux d'avoir trouvé un accord avec Deceuninck-Quick Step, a réagi Cavendish. Il y a un an, quand je suis arrivé dans l'équipe, je n'ai pas caché mon admiration pour ce qu'elle faisait et à quel point j'étais content d'y revenir." L'histoire est désormais bien connue : Le Cav' pensait sa carrière terminée quand Lefevere et la structure belge lui ont tendu la main. Un geste récompensé par les quatre succès incroyables du "Man of Man" sur la Grande Boucle cet été. "Le monde entier a vu ce qu'il a fait cette saison, note Lefevere. Ce qu'il n'a pas vu en revanche, c'est la manière dont il a mené l'équipe et encouragé tous les coureurs. Nous avons un groupe très soudé et Mark a embrassé cet état d'esprit. Nous sommes plus qu'heureux de continuer l'histoire."

Évidemment, la grande question de 2022 sera de savoir si Mark Cavendish sera présent sur le Tour et s'il aura une occasion d'améliorer son score. Quand les négociations étaient au point mort, Patrick Lefevere avait douté des capacités de son coureur à rééditer sa performance incroyable. Depuis, Sam Bennett a quitté le navire pour Bora-Hansgrohe, laissant le "Wolfpack" oprhelin. Avec sa Vuelta (3 victoires), Fabio Jakobsen a lui prouvé qu'il était de retour. Ce sera sans doute lui l'adversaire numéro un du Cav'.

