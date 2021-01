Le Tour de Valence est une course à étapes comptant pour l'UCI ProSeries (l'équivalent de la deuxième division mondiale, derrière l'UCI World Tour). La 3e édition de l'épreuve féminine, qui devait se dérouler le 7 février, est également reportée. Les organisateurs précisent "étudier de nouvelles dates qui seront communiquées le plus rapidement possible".