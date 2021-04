Enric Mas (Movistar) a remporté vendredi la troisième étape du Tour de Valence entre Torrent et l'Alto de la Reina, et s'empare également du maillot de leader. L'Espagnol a franchi la ligne seul au sommet devant deux Français, Victor Lafay (Cofidis) et Elie Gesbert (Arkéa-Samsic).

Enric Mas, 5e du dernier Tour de France, a attaqué à trois kilomètres de la ligne d'arrivée en haut de l'Alto de la Reina (sud de Valence), se détachant ainsi d'un petit groupe de tête qui s'était formé dans l'avant-dernière montée du jour, à Otonel. Seuls Lafay et Gesbert ont ensuite réussi à suivre le rythme de l'Espagnol, qui a pris suffisamment d'avance pour subtiliser la première place du classement général à l'Australien Miles Scotson (Groupama-FDJ), premier au général jusqu'alors. Samedi, la 4e et avant-dernière étape sera un contre-la-montre individuel de 14 kilomètres entre Xilxes et Playa Almenara.

Classement de la 3e étape

1. Enric Mas (ESP/MOV) en 4 h 11 min 47 sec

2. Victor Lafay (FRA/COF), à 2 sec

3. Elie Gesbert (FRA/ARK), à 8 sec

4. Luis Angel Maté (ESP/EUS), à 29 sec

5. Gotzon Martin (ESP/EUS), à 31 sec

Classement général

1. Enric Mas (ESP/MOV) en 12 h 36 min 22 sec

2. Victor Lafay (FRA/COF), à 8 sec

3. Elie Gesbert (FRA/ARK), à 17 sec

4. Luis Angel Maté (ESP/EUS), à 42 sec

5. Remy Mertz (BEL/BIN), à 44 sec

