Arkéa-Samsic avait teasé une grosse annonce, et la formation bretonne n'a pas menti. Pas (encore) d'arrivées mais la formation d'Emmanuel Hubert s'est assuré la présence de Warren Barguil jusqu'en 2022. Le champion de France a prolongé son contrat de trois ans et va former avec la recrue Nairo Quintana un duo ambitieux puisque le Colombien s'était également engagé pour la même durée.

Après une première saison 2018 décevante sous ses nouvelles couleurs, le grimpeur avait repris des couleurs cette saison en glanant au panache le maillot bleu-blanc-rouge de champion tricolore. Barguil s'est également montré offensif sur les routes du Tour de France cette saison, décrochant la 10e place du classement général, et égalant la meilleure performance de sa carrière sur les routes de la Grande Boucle. Des performances encourageantes, et plus en accord avec les promesses semées par l'ancien maillot à pois du Tour 2017 avec la Sunweb.

"Je sais qu’une carrière professionnelle passe vite mais j’ai envie de construire sur le long terme avec l’équipe, a assuré le coureur de 27 ans. En 2018, nous avons connu une saison très difficile mais je crois qu’il fallait passer par là pour mieux rebondir. La solution de facilité aurait pu être d’aller dans une équipe où tout était déjà construit, mais je préfère participer à un projet."

Passé tout proche de décrocher sa première course à étape sur l'Arctic Race cette saison (2e à une seconde d'Alexey Lutsenko), Barguil va désormais tenter de garnir son palmarès, aidé en cela par l'arrivée de Nairo Quintana, vainqueur de deux Grands Tours avec la Movistar. "C’est un atout certain pour l’équipe mais également pour moi. Il a déjà gagné deux grands Tours, il sait comment se préparer et aborder cet exercice si spécifique du classement général. De ce point de vue, il a énormément à apporter à l’équipe. […] L’objectif de l’année prochaine sera de me tester sur le général d’un grand tour. J’ai également très envie de lever les bras avec ce maillot bleu blanc rouge."