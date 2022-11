"J'aime toujours autant le cyclo-cross." La déclaration d'amour semble limpide. Mais Mathieu van der Poel doit bien concéder qu'entre lui et sa discipline de cœur, quelques embûches se sont amoncelées au fil des années. "J'avais de nouveaux buts, je les ai trouvés en VTT et sur la route", explique le double lauréat du Tour des Flandres (2020, 2022), ce jeudi dans les colonnes de L'Equipe.

Ad

Outre les choix de carrière de Van der Poel, ce sont ses pépins physiques qui ont dicté son éloignement des sous-bois. "Cela me manque, mais ce manque est surtout lié à mes problèmes de dos, rappelle-t-il, avant sa reprise ce dimanche à Hulst. J'ai hâte de recommencer. J'ai un peu le sentiment que ça fait deux ans que je n'ai pas fait de cyclo-cross (…) J'en ai fait un et demi l'an dernier (une 2e place à la clef, ndlr)."

Cyclo-cross Pidcock décroche sa première victoire de l'hiver à Courtrai : le résumé de l'épreuve IL Y A 7 HEURES

Je n'ai plus grand-chose à gagner en cyclo-cross

La star de l'équipe Alpecin-Deceuninck a prévu de disputer quatorze épreuves de cyclo-cross, cette saison. Il ne nourrit aucune ambition en Coupe du monde, où Eli Iserbyt, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout ou autre Lars van der Haar ont déjà mis les voiles. Il vise en revanche un cinquième sacre planétaire : "Les Mondiaux à Hoogerheide ('chez lui' aux Pays-Bas, le 5 février, ndlr) doivent être mon seul objectif cette année."

"Je n'ai plus grand-chose à gagner en cyclo-cross", appuie-t-il, tout en précisant qu'il ne compte pas faire de la figuration jusqu'aux Championnats du monde. Une litote, pour un coureur de son calibre. Même avec la saison sur route en tête, il a dans les jambes de quoi collectionner les victoires. Reste que l'on peut s'interroger sur la façon dont il mène sa barque et jongle avec ses différentes casquettes.

Pogacar partout, Van der Poel parfait, Madouas sur la boîte : le résumé d'un Ronde ébouriffant

Pas de cyclo-cross ? "J'y ai pensé"

Nicolas Fritsch, notre consultant, a jugé "sans queue ni tête" l'année 2022 de "MVDP", concentrant sa critique sur le calendrier sur route du Néerlandais. Sera-t-il un jour temps, pour le phénomène de 27 ans, de tenter le coup d'effectuer une "vraie" intersaison ? "J'y ai pensé, répond Van der Poel. Mais j'aime encore le cyclo-cross. Je m'amuse. L'hiver serait vraiment long sans ça." Sa polyvalence reste un atout, à ses yeux : "C'est un sport que j'ai toujours pratiqué et je pense qu'il y a plus de positif que de négatif à en tirer, notamment en vue des classiques. C'est une très bonne préparation."

Le CX est aussi l'occasion de prolonger son histoire commune avec Wout van Aert. "Il y a de la rivalité, mais elle est seulement sportive. On se bat l'un contre l'autre depuis de nombreuses années, raconte le petit-fils de Raymond Poulidor. On a déjà eu de belles oppositions en cyclo-cross, ce serait beau si on pouvait remettre ça cette année." Dès le 4 décembre, à Anvers, les deux cadors ont rendez-vous. Leur duel a gagné en résonance sur le bitume mais il a trouvé source dans les sous-bois. Ne serait-ce que pour cela, on peut penser que Van der Poel - comme "WVA" - jamais ne les boudera.

Van der Poel - Van Aert, un duo de stars fait le départ

Cyclo-cross Pourquoi Van Aert a différé sa reprise : "Je n’étais pas prêt" 24/11/2022 À 10:43