Après une liquidation judiciaire, le haras de Brève met en vente 16 lots

Début février, l’Orne se fera le théâtre d’une vente aux enchères un peu particulière… et extrêmement rare : vendredi 2 et samedi 3 février, c’est le cheptel entier du haras de Brève, situé au Gué-de-la-Chaîne, dans le Perche, qui sera présenté. L’élevage est en effet victime d’une liquidation judiciaire, qui l’oblige à se séparer de ses seize chevaux de sport et de ses trente-trois poulinières et jeunes chevaux.

Âgés de 3 à 9 ans, les chevaux de sport seront tous présentés à l’obstacle. Chacun d’eux dispose d’origines prestigieuses, à l’instar d’A Suivre de Brève, un hongre alezan né en 2010, par Quidam de Revel et Grabuge de Brève, par Darco x Landanum, et sa demi-sœur An Apple de Brève. Galoubet A, Dollar du Mûrier, Idéal de la Loge et Grand Veneur font aussi partie de la génétique des produits présentés. Parmi les poulinières, on compte notamment deux sœurs utérines de la célèbre Myself de Brève, qui évoluait jusqu’en mars dernier sous la selle de la Française Marie Hécart.

Vendredi 2 février, les potentiels acheteurs devront se rendre à Semallé, au nord-est d’Alençon, dès 10 h 30, pour voir les seize lots de sport. Le lendemain, la vente aura lieu directement au haras de Brève, où seront présentés les poulinières et les jeunes chevaux, à partir de 15 h.