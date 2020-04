Aucune compétition sportive avant le mois d’août

Le ministère des Sports a commencé à décliner le plan de déconfinement présenté à l’Assemblée nationale par le Premier ministre, Édouard Philippe. Pour les structures équestres, elles devraient pouvoir rouvrir leurs portes le 11 mai dans des conditions qui s’affinent. Du côté des concours, selon un communiqué publié ce matin, aucune compétition sportive ne pourra avoir lieu avant le mois d’août

Dans la continuité des annonces du Premier ministre mardi 28 avril à l’Assemblée nationale, et au regard des recommandations du Haut conseil de la santé publique (HCSP), Roxana Maracineanu, ministre des Sports, rappelle ce matin qu’il sera possible de pratiquer une activité sportive individuelle en plein air à partir du 11 mai, en respectant les règles de distanciation physique, dans les espaces ouverts autorisés et en fonction de la situation sanitaire de chaque territoire (zone rouge ou verte), ce qui devrait permettre aux poney-clubs, centres équestres et écuries de propriétaires de rouvrir partiellement leurs portes.

Des critères spécifiques de distanciation entre les personnes devront être respectés: une distance minimale de dix mètres entre deux personnes pour les activité du vélo et du jogging, et une distance physique “suffisante” pour les activités en plein air telles que le tennis, le yoga, le fitness, citées en exemple dans le communiqué du ministère. “Des spécifications complémentaires en fonction des activités seront fournies prochainement par le ministère des sports”, assure le communiqué.

Les règles définies pour l’ensemble des Français valent pour les sportifs de haut niveau et professionnels qui pourront reprendre une activité à haute intensité à partir du 11 mai mais exclusivement dans une logique individuelle dans le respect strict des règles de distanciation. “Le sport professionnel ne fait pas exception à l’interdiction de pratiquer des sports collectifs ou à contacts. Compte tenu des préconisations du HCSP, et en accord avec le Président de la République et Premier ministre, la ministre n’a pas jugé cette exception compatible avec la doctrine sanitaire fixée. C’est pourquoi, le Premier ministre a annoncé que la saison 2019-2020 de sport collectifs professionnels ne pourra pas avoir lieu. À ce stade, le ministère des Sports précise qu’aucune compétition sportive ne pourra avoir lieu avant le mois d’août, y compris à huis clos”, tranche le communiqué. Reste à savoir si cette phrase concerne également les courses hippiques et les concours Jeunes Chevaux, ce qui sonnerait peut-être le terme de la saison 2020 pour la Société hippique française… à moins que cette interdiction ne concerne que les compétitions des Fédérations affiliées au Comité national olympique et sportif français, dont la Fédération française d’équitation, ce que signifierait que la reprise du Cycle classique resterait suspendue à une décision du ministère de l’Agriculture. “Par ailleurs, comme l’a annoncé le Premier ministre, les manifestations sportives rassemblant plus 5000 personnes sur un même lieu ne pourront se tenir avant le mois de septembre.”

