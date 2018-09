Carlo 273 part à la retraite

Le cavalier espagnol de saut d’obstacles Sergio Alvarez Moya a annoncé en début de semaine que son fidèle partenaire Carlo 273 partait à la retraite. À l’âge de dix-sept ans, le beau gris a donc tiré sa révérence sportive. Avec le fils de Contender, Sergio Alvarez Moya a notamment remporté les Grands Prix 5* de La Corogne et Zürich, terminé troisième de celui d’Aix-la-Chapelle, quatrième de la finale de Coupe du monde de Göteborg en 2013 et sixième en individuel aux championnats d’Europe d’Aix-la-Chapelle en 2015.

Le puissant gris Carlo évoluait avant 2012 sous la selle du champion olympique de Rio de Janeiro, le Britannique Nick Skelton. Ensemble, ils avaient notamment remporté les Grands Prix 5* de Saint-Gall, Wellington, Washington ou La Baule, ainsi que la Coupe des nations de Dublin.

Sur sa page Facebook, Sergio Alvarez Moya écrit : “Ce matin est venu le temps de dire au revoir et de souhaiter une bonne retraite à mon meilleur ami de ces cinq dernières années. Mon but était de le mettre en retraite après le concours de La Corogne, mais ma blessure au genou fait qu’il me sera impossible de concourir là-bas. Mais les organisateurs feront une petite cérémonie pour lui.

Merci Carlo pour tous les bons moments passés ensemble, toutes les victoires et les classements en Grands Prix, la finale de Coupe du monde de Göteborg ou les championnats d’Europe d’Aix-la-Chapelle. Un très grand merci à Marta et la famille Ortega pour m’avoir permis de partager ma vie avec un si grand cheval. Tu vas nous manquer aux écuries, mais nous sommes sûrs que tu vas apprécier ta retraite dans les verts pâturages de La Corogne. Je t’aime et à bientôt mon ami !”