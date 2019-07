Darragh Kenny règne en maître à Chantilly

Le week-end a été heureux pour l’Irlandais Darragh Kenny. À l’occasion du Longines Global Champions Tour de Chantilly, le cavalier du prometteur Balou du Reventon s’est brillamment offert la première place du Grand Prix Longines de samedi soir. Ils ont été six pilotes à se qualifier pour le barrage et le cavalier de l’Île d’Émeraude a été le premier à s’élancer. Rapide et malin, le duo qu’il forme avec son étalon de treize ans a bouclé le parcours le plus rapide d’entrée de jeu en 37“54. Dernière à courir le barrage, la cavalière tricolore Pénélope Leprevost a bien semblé susciter l’espoir de son public. Son étalon Vancouver de Lanlore a survolé les obstacles, faisant montre de sa grande progression, et bien que très rapide au sol, il a franchi la ligne d’arrivée avec cinquante-quatre centièmes de seconde de plus. Ils ont terminé deuxièmes. Derrière eux, le Belge Nicola Philippaerts et H&M Chilli Willi, lauréats de cette même épreuve l’année dernière, ont bouclé la troisième meilleure performance.

Manque de chance pour le meilleur pilote français, Kevin Staut, qui a compté sur sa nouvelle recrue Urhelia Lutterbach, ancienne complice de son coéquipier Grégory Cottard. Le duo, encore en phrase de découverte, a manqué vingt-cinq centièmes de seconde afin de monter sur le podium. Concernant le reste des Français au départ de cette épreuve, le bilan n’a pas été des plus heureux. Le talentueux technicien Nicolas Delmotte a écopé de huit points de pénalité sur Urvoso du Roch, tandis que Simon Delestre et Filou Carlo Zimequest s’en sont sortis avec trois barres à terre. Pour leur part, Alexis Deroubaix et Timon d’Aure ont écopé d’une unique faute sur ce parcours d’Uliano Vezzani. Plutôt rapide, le duo a tout de même été classé septième.

À noter, le grand succès des Belges dans ce Grand Prix! En effet, les quatre Diables Rouges qui ont pris part à cette épreuve se sont tous retrouvés dans le Top 10! Après le succès de Nicola Philippaerts, on a pu retrouver son compatriote Christophe Vanderhasselt à la cinquième place avec Identity Vitseroel. Il a été suivi de Grégory Wathelet et MJT Nevados S. Enfin, François Mathy Jr et son fils de Kannan, Uno de la Roque, n’ont pas pu éviter une faute, malgré un superbe parcours. Grâce à un bon chronomètre, ils ont fini à la huitième place.