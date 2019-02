De nouvelles têtes à la Fédération française d’équitation

La Fédération française d’équitation a dévoilé hier soir les détails de sa nouvelle politique sportive en révélant les nouvelles individualités composant l’organigramme de l’instance. Pour rappel, fin décembre, Sophie Dubourg était désignée pour prendre provisoirement la suite de Philippe Guerdat au poste de sélectionneur national de l’équipe de saut d’obstacles. Puis, quelques semaines plus tard, Thierry Pomel a finalement été promu au poste, tandis que Henk Nooren revenait dans le staff fédéral en tant que formateur. Pour le reste, tout n’était pas encore clarifié.

La semaine dernière, la FFE a divulgué son nouvel organigramme complet pour chaque discipline. En saut d’obstacles, le changement est quasi total. Thierry Pomel sera désormais à la tête des Bleus. Deux formateurs les aideront dans leur tâche : Henk Nooren et Barnabas Mandi. Edouard Couperie sera lui le bras droit de Thierry Pomel en tant que sélectionneur adjoint ; il aura notamment la tâche de s’occuper de la seconde division de la Coupe des nations. Olivier Bost, déjà chef d’équipe des épreuves Poneys, Children et Juniors, sera également responsable des Jeunes Cavaliers. Ces derniers bénéficieront aussi du soutien d’Henk Nooren et Barnabas Mandi, tandis que les autres catégories citées pourront compter sur Bertrand Poisson, ancien cavalier de concours complet.

En concours complet, sans doute parce que la discipline se porte bien, aucun changement notoire n’est à noter. Thierry Touzaint reste le sélectionneur national, et aura pour adjoints Jean-Pierre Blanco et Serge Cornut, notamment pour le travail en dressage. Alors que Pascal Forabosco sera chef d’équipe des Jeunes Cavaliers et Juniors, Jean-Pierre Blanco sera lui entraîneur adjoint au dressage auprès des Jeunes Cavaliers, et Florence Lenzini entraîneur adjointe au dressage pour les Juniors. Emmanuel Quitet sera pour sa part à la tête de l’équipe Poneys.

Jan Bemelmans reste sélectionneur national de dressage et sera aidé par Emmanuelle Schramm qui conserve son poste de Directrice adjointe au dressage. Plusieurs juges internationaux effectueront des stages avec les Tricolores afin de les faire progresser vers le haut niveau. Muriel Leonardi s’occupera quant à elle des catégories Jeunes Cavaliers, Juniors, Enfants, et Poneys.