Pétri de qualités, et malgré sa petite taille – 1,64m –, le Selle Français a signé de nombreux succès tout au long de sa carrière sportive. Il a cumulé les résultats dès ses plus jeunes années et a permis à Laurent Goffinet de se révéler au plus haut niveau. Progressant ensemble, ils se sont adjugés en 2005 et 2006 le titre de vice-champion de France. Sélectionnés à de nombreuses reprises pour défendre les couleurs tricolores, ils ont notamment remporté les Coupes des nations de Dublin en 2001 et Barcelone l’année suivante. Flipper d’Elle et son pilote ont participé aux championnats d’Europe de San Patrignano en 2005, puis aux Jeux équestres mondiaux d’Aix-la-Chapelle en 2006. Le couple détient par ailleurs le record de victoire dans le Grand Prix indoor de Saont-Lô, qu’il a remporté à trois reprises en 2003, 2004 et 2006. Une épreuve dont Laurent Goffinet prenait justement la cinquième place la veille de sa mort, aux côtés de sa nouvelle star Atome des Étisses. Le bai s’est également adjugé les Grands Prix de Franconville, Deauville, La Courneuve, Chantilly, Canteleu, participant aux plus belles épreuves de la planète. Reconnaissable de par son coup de saut extraordinaire, faisant preuve de génie sur les barres, Flipper d’Elle savait se transcender en piste pour le plaisir de son cavalier, pour qui il représentait “tout”.