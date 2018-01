Emmanuel Macron offre un cheval au président chinois

Le Président français Emmanuel Macron, actuellement en visite diplomatique en Chine, a offert un cheval au chef d’état chinois Xi Jinping. Son nom : Vésuve de Brekka. Ce hongre Selle français de neuf ans a en effet débarqué sur la Terre du milieu jeudi 4 janvier, après avoir supporté un long voyage en avion, entouré d’un chef vétérinaire et de son cavalier soigneur. Cheval de la garde républicaine, le bai a d’ores et déjà un box réservé dans les écuries de Xi Jinping, grand amateur de sports équestres.

Le cheval a été placé en quarantaine dans une écurie de la banlieue pékinoise. Sujet de toutes les attentions, Vésuve de Brekka, profite d’installations chauffées et s’acclimate doucement aux rudes températures hivernales de l’Asie. L’Elysée a souligné que l’équidé représentait “plus qu’un cadeau”. Emmanuel Macron est “désireux de tisser des liens d’amitié avec les chefs d’états étrangers” et “a voulu faire un geste diplomatique. Lors de sa visite à Paris en 2014, le président Xi avait été escorté des Invalides à l’Elysée par 104 cavaliers de la Garde républicaine et avait été fasciné par ce savoir-faire d’excellence”.

Le chef d’état français applique donc à son tour “la diplomatie du panda”, baptisée de la sorte à la suite de la venue de son homologue chinois en 2012 et qui avait alors prêté à la France un couple de pandas. Les deux ursidés, s’étaient eux bien acclimatés à leur nouveau territoire puisqu’ils ont depuis donné naissance à un bébé panda, baptisé en novembre par Brigitte Macron, l’épouse du président français.

Vésuve de Brekka est un cheval cent-pour-cent français, né en 2009 dans la Manche, chez M. Le Boulanger. Le bai a rejoint la garde républicaine en 2012 et a participé à sa dernière escorte présidentielle sur les Champs-Elysées, le 11 novembre dernier.