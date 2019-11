Hello Sanctos tire sa révérence

Sanctos van het Gravenhof est né le 13 mai 2002 à Lembeke, à mi-chemin entre Bruges et Anvers en Flandre-Orientale. Jeune, il ne déchaînait guère les passions. Son naisseur, Willy Taets, le vend à deux ans et demi à Dany van Lombergen, un autre éleveur flamand, qui confie sa formation à sa compagne Kim van Laenen. Au milieu d’une bonne première saison à quatre ans, Sanctos est revendu à Jean-Luc de Maeyer, un autre éleveur et investisseur flamand. Sa formation se poursuit avec Jo de Witte, cavalier semi-professionnel qui le monte pendant un an. Au cours de l’hiver 2008, le bai rejoint les écuries de Koen Vereecke, établi à Waarschoot, non loin de Gand, toujours en Belgique. Le couple réussit une belle saison, s’imposant notamment dans deux épreuves du CSI Jeunes Chevaux de Bourg-en-Bresse.

Malgré le très bon travail de Vereecke, Jean-Luc de Maeyer le lui retire pour l’installer quelque temps aux Pays-Bas, chez Jeroen Dubbeldam, champion olympique en 2000 à Sydney, champion du monde en 2014 à Caen et d’Europe en 2015 à Aix-la-Chapelle, où il est monté par le jeune Willem Greve. De retour en Belgique au printemps 2009, le hongre, alors âgé de sept ans, s’installe chez Jos Kumps, l’un des plus grands maîtres européens de l’équitation. En compétition, il est monté par son fils Alexander, alors âgé de seize ans, sur le circuit international Junior.

Quelques mois plus tard, il est vendu à Peter Wylde, médaillé de bronze par équipes aux Jeux équestres mondiaux de Jerez de la Frontera en 2002 et médaillé d’or par équipes aux JO d’Athènes en 2004. Le couple signe une très belle saison 2010 et s’adjuge même son dernier Grand Prix, au CSI 2* d’Oldenbourg, le 11 novembre. Officiellement pas à vendre toujours, il finit tout de même par quitter l’Américain pour une somme «exorbitante». Son nouveau propriétaire n’est autre qu’Oleksandr Onyshchenko, sulfureux oligarque ukrainien. Même si Katharina Offel se classe dans plusieurs épreuves, jusqu’à terminer quatrième du Grand Prix du CSIO 5* de Barcelone en septembre 2011, l’Allemande qui avait alors endossé la nationalité ukrainienne, ne rencontre pas le succès escompté avec le hongre. Celui-ci est alors mis au repos et en vente.

Le Britannique David Broome, immense champion dans les années 1970 et 80, conseille aux ladies Pauline Harris et Pauline Kirkham, de le faire essayer par Scott Brash, un jeune cavalier encore relativement anonyme qu’elles souhaitent voir disputer les JO de Londres, sept moins plus tard. Le cavalier est séduit, sans toutefois être sûr que le cheval est assez puissant pour un tel défi, et le fait acheter à ses mécènes. Le nouveau couple débute aux États-Unis, avec déjà une victoire en Coupe du monde, mais aussi des parcours bien plus difficiles. De retour en Europe, il offre un double sans-faute à la Grande-Bretagne dans la Coupe des nations du CSIO 5* de Rome, et ne concède qu’une faute dans le Grand Prix, puis valide sa sélection olympique au mérite d’un CSIO 5* tout aussi réussi à Rotterdam.

À Londres, Scott Brash et Sanctos offrent une sublime médaille d’or à leur public survolté, aux côtés de Nick Skelton, Peter Charles et Ben Maher. Sans paraître ému par l’énorme enjeu, le couple manque le podium individuel pour une faute en seconde manche de la finale, comme Skelton et Big Star, les grands favoris. En 2013, il s’adjuge deux médailles aux championnats d’Europe d’Herning: l’or par équipes et le bronze individuel. Double vainqueur du Longines Global Champions Tour en 2013 et 2014, Brash, alors numéro un mondial, ne rate quasiment rien pendant deux ans, à l’exception notable des JEM de Normandie, où il souffre d’une intoxication alimentaire. Fin 2014, il signe un doublé inédit au CHI de Genève, gagnant coup sur coup la finale du Top Ten et le Grand Prix.

En mai 2015, la paire gagne le Grand Prix du CSI 5* d’Aix-la-Chapelle. Dès lors, Brash se concentre pleinement sur le Grand Chelem, réunissant alors les Grands Prix des CSI 5* de Genève, Aix et Calgary, avec l’objectif de décrocher le million d’euros promis au vainqueur. Alors que l’équipe de Grande-Bretagne doit lutter pour obtenir sa qualification olympique, qu’elle obtiendra dans la douleur, il décide même de snober les championnats d’Europe. Le 13 septembre 2015 à Calgary, il remporte son pari en gagnant ce que bien des cavaliers considèrent comme le défi ultime du saut d’obstacles. Il reste à ce jour le seul à avoir réussi ce défi, qui compte désormais une quatrième étape avec le Grand Prix CSI 5* de Bois-le-Duc. Et il a accompli cette performance aux rênes d’un seul et même cheval, Sanctos!

En 2016, il n’y aura pas de JO de Rio pour le crack, arrêté dès février en raison d’une blessure. Et après quatre tentatives de retour ces trois dernières années, le cavalier et les propriétaires se sont résolus à lui offrir une retraite bien méritée. Un hommage lui sera rendu au CHI de Genève, le 14 décembre.

Palmarès

2010 : vainqueur du Grand Prix CSI 2* d’Oldenbourg et deuxième du Grand Prix CSI 2* de Rogge avec Peter Wylde.

2012 : médaillé d’or par équipes des Jeux olympiques de Londres ; vainqueur d’un Grand Prix Coupe du monde à Wellington avec Scott Brash.

2013 : médaillé d’or par équipes et de bronze en individuel des championnats d’Europe d’Herning ; vainqueur du Grand Prix Coupe du monde d’Oslo, du Grand Prix CSI 5* de Doha et de la Coupe des nations de Dublin, deuxième des Grands Prix d’Estoril et Genève, troisième du Grand Prix de Chantilly et de la Coupe des nations de La Baule avec Scott Brash.

2014 : vainqueur de la finale du Top Ten et des Grands Prix CSI 5* de Wellington, Estoril, Londres, Cannes et Genève, deuxième de la Coupe des nations de Dublin, troisième du Grand Prix de Hambourg avec Scott Brash.

2015 : vainqueur du Grand Prix CSIO 5* de Calgary et des Grands Prix CSI 5* d’Aix-la-Chapelle, Cascais et Miami, troisième des Grands Prix CSI 5* de Bâle et Bois-le-Duc avec Scott Brash.