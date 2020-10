“J'ai réalisé que si je voulais gagner, je devais essayer d’enlever cette foulée. Jusqu'à ce que Caillou 24 décolle, je ne pensais pas que nous allions réussir!”, a réagi le lauréat du Grand Prix. Alors qu’il a déclaré que sa stratégie pour le barrage était un “espoir”, son fidèle gris a été un contributeur majeur du succès du couple. “Le style de Caillou n’est pas celui qui permet de se dire: «Bien sûr, il peut aller plus vite que les montures de Kent et Darragh.» C’est un cheval plus grand avec une plus grande foulée et qui ralentit dans les airs, donc l’objectif est d’essayer de retirer des foulées.” Karl Cook a continué à faire l'éloge de sa monture, ajoutant que “l'une des meilleures choses à son sujet est qu'il est très fort et très solide pour que vous puissiez continuer à le montrer. Il est très régulier, ce qui nous aide à travailler ensemble car nous n’avons pas de hauts ni de bas. Nous nous faisons tellement confiance, et nous en avions vraiment besoin dans ce barrage! ”