La FFE annule et reporte la majorité de ses championnats

Tragique pandémie internationale de Covid-19 a engendré depuis quelques semaines déjà une trêve sportive pour la grande majorité des compétitions de quelque discipline que ce soit. Évidemment, les sports équestres sont évidemment touchés et subissent de plein fouet cette crise sanitaire aux conséquences économiques désastreuses. Suivant le mouvement après l’avalanche d’annulations de compétitions, à commencer par la plus grande de toutes, à savoir les Jeux olympiques, la Fédération française d’équitation a annoncé cette semaine annuler ou reporter la plupart de ses championnats et rendez-vous de l’année 2020. “Ce contexte de crise sanitaire est très impactant pour l’organisation des activités équestres dans leur ensemble”, a déclaré Serge Lecomte, président de l’instance nationale. “À cette saison, les organisateurs de compétitions sont particulièrement touchés. Nous avons très peu de visibilité quant à la reprise des activités équestres et sommes totalement dépendants des mesures prises par le gouvernement.“

Au vu de l’évolution rapide de la situation sanitaire et de l’incertitude pesant sur les semaines à venir, la FFE a décidé d’annuler les étapes d’avril et mai des circuits fédéraux du Grand National et National style et équitation de hunter. “Le calendrier est évidemment toujours susceptible d’être modifié pour la suite de la saison”, a ajouté Sophie Dubourg, directrice technique nationale. “Concernant les classements, points, challenges, accès à la finale sur ces circuits, nous adapterons les règlements en conséquence dès que nous aurons de la visibilité sur la reprise des compétitions.“ Certains championnats de France sont aussi concernés. Ceux de saut d’obstacles, de concours complet et de dressage, initialement prévus en avril à Arnac-Pompadour pour le concours complet et à Marnes-la-Coquette pour le saut d’obstacles, puis début juillet pour le dressage, seront reportés, vraisemblablement à la fin de l’été ou à l’automne. Les dates définitives seront communiquées ultérieurement. Les championnats de France d’équitation western, prévus fin mai et début juin à Hourtin, en Gironde, sont annulés.

Le Grand Tournoi, qui regroupe les championnats de France des disciplines équestres collectives (horse-ball, pony-games, paddock-polo et tir à l’arc à cheval), initialement prévu du 21 au 24 mai au Parc équestre fédéral de Lamotte-Beuvron, est également avorté. “Si cet événement constitue une véritable référence pour la vie de nos clubs et pour l’ensemble des cavaliers pratiquant le horse-ball, le pony-games, le paddock polo ou le tir à l’arc à cheval, cette décision a été prise en responsabilité afin de ne pas compromettre la santé de nos concitoyens”, argue Serge Lecomte. “Concernant le Grand Tournoi qui rassemble chaque année 2 500 joueurs et autant de coaches et accompagnateurs venus de toute la France, nous étudions la possibilité d’organiser une compétition de remplacement en 2020. Les modalités sportives et pratiques ne pourront être définies qu’à l’issue de cette crise sanitaire.“