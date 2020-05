La FFE et les cavaliers poursuivent leur mobilisation

Mobilisée depuis le début de la crise liée à la pandémie de Covid-19, la Fédération française d’équitation a annoncé qu’elle doublerait, fin mai, le montant du fonds d'urgence de la plateforme #CavalierSolidaire, afin de venir en aide à plusieurs milliers de structures équestres. Une initiative nécessaire pour le secteur, particulièrement touché ces derniers temps.

Difficile pour les structures équestres de faire face aux conséquences du confinement, qui s’est étendu du 15 mars au 11 mai sur le territoire français. Privés de revenus, les établissements accueillant des chevaux ont dû continuer de prendre soins de leurs pensionnaires. La Fédération française d’équitation a instauré, dès le 17 avril, une cagnotte solidaire, accessible à tous en ligne, pour venir en aide à ces professionnels. Chacun peut faire un don pour le club de son choix ou pour le fonds d’urgence, destiné aux établissements en grande difficulté.

Au 15 mai, la plateforme, nommée #CavalierSolidaire, compte déjà 660 000 €. Sur cette somme, 518 000 € ont été affectés à des clubs identifiés par leurs donateurs, le reste étant versé sur le fonds d’urgence. Les élus de la FFE ont pris la décision de doubler, au 31 mai à minuit, le montant de ce fonds d’urgence. Il sera réparti entre les différents Comités régionaux d’équitation pour accompagner les poney-clubs et centres équestres les plus touchés.

Equitation Un nouveau partenariat confirmé pour le LGCT et la GCL IL Y A 2 HEURES

“Au-delà des actions conduites au quotidien par la FFE pour accompagner les clubs et les aider à gérer les conséquences de cette crise, et après la reprise progressive de leurs activités activités, viendra le temps de la relance. […] La gestion rationnelle de la FFE et sa solidité vont permettre de mobiliser d’importants moyens sur un plan de relance de l’équitation afin d’accompagner tous les établissements dans la reprise et le développement de leurs activités”, souligne Serge Lecomte, président de la FFE, dans un communiqué.

“L’idée de mettre en place une campagne de financement solidaire s’est naturellement imposée à nous pour les aider à passer ce cap délicat, en complément des autres démarches initiées par la Fédération auprès de l’Etat et des collectivités”, explique Serge Lecomte.

Une mobilisation généralisée

“Nous sommes réellement dans une situation très critique. Fin avril, il ne nous restait plus que 4 jours d’aliments pour nos chevaux. Les 10 000 € récoltés via la plateforme solidaire de la FFE nous ont permis de passer commande auprès de notre fournisseur. Nous avons été vraiment soutenus par de nombreux donateurs, et c’est maintenant grâce à eux que l’on peut nourrir nos chevaux”, déplore un dirigeant d’un club de Haute-Savoie (74). Alors que la situation s’avère plus que délicate pour bon nombre d’établissements équestres, les cavaliers professionnels se sont soudés à ce mouvement.

Si Marc Dilasser ou Pénélope Leprevost, entre autres, ont décidé d’offrir directement de l’aliment aux établissements en difficultés, Philippe Rozier, champion olympique de saut d’obstacles par équipe à Rio en 2016, a développé les “stages du coeur”. “Nous aimons tous les chevaux et avons construit nos vies autour d’eux. Nous étions aussi des cavaliers de clubs à nos débuts, à poney ou à cheval. Aujourd’hui nous pouvons apporter notre soutien et nous sommes tous motivés pour aider”, a souligné le cavalier de Bois-le-Roi. Ces compatriotes, Pénélope Leprévost et Roger-Yves Bost ont abondé dans le même sens, tout comme le cavalier de concours complet, Karim Laghouag. En bref, toute la famille des sports équestres se serre les coudes pour garder la tête hors de l’eau en ces temps si singuliers.

Equitation Toujours plongé dans le coma, Juan Matute Guimón montre des progrès IL Y A 2 HEURES