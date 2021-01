La Fédération française d’équitation (FFE) a dévoilé le 7 janvier les premiers noms de sa liste “FFE JOP TOKYO 2021”. En décembre dernier, la FFE avait déjà présenté son projet sportif pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2021 et 2024. Cette liste qui remplace provisoirement l’habituel Groupe 1, réservoir de couples potentiellement séléctionnables pour les Jeux olympiques et autres championnats majeurs. Cette liste servira pour la pré-sélection des équipes de France pour Tokyo.



Pour le saut d’obstacles, les neufs couples sont :

Mathieu Billot et Quel Filou 13, propriété de S.C.E.A Écurie Billot, Benjamin Garreau et Valentine Garreau.

Roger-Yves Bost et Sangria du Coty, propriété de Équiblue et e E.U.R.L Bosty Jump

Simon Delestre et Berlux Z, propriété de Nicolas Hochstadter et liste rouge.

Nicolas Delmotte et Ilex VP, propriété de Beatrice Mertens et liste rouge.

Nicolas Delmotte et Urvoso du Roch, propriété de Marie-Claudine Morlion.

Julien Epaillard et Queeletta, propriété de S.A.R.L. Chev’el.

Pénélope Leprevost et Vancouver de Lanlore, propriété de François Vorpe, Guiseppe Marino et Pénélope Leprevost.

Pénélope Leprevost et Excalibur de la Tour Vidal, propriété de S.A.S. Groupe France Élevage S.A.R.L. Les écuries de la Tour Vidal et S.A.R.L. L’Éden.

Kevin Staut et Tolede de Mescam*Harcour, propriété de Caroline Benguigui.

Les couples nominés pour le concours complet sont les suivants :

Jean-Lou Bigot et Utrillo du Halage, propriété de Florence et Jean-François Assar.

Thomas Carlile et Birmane, propriété de S.C.E.A. De Beliard Sébastien Cavaillon et Sarah d'Argouges, propriété de Michel Lancelot.

Sidney Dufresne et Tresor Mail, propriété de Agnès Touble et Iris de Fleurieu.

Gwendolen Fer et Romantic Love, propriété de S.A.R.L. Equi L

Karim Laghouag et Triton Fontaine, propriété de Philippe Lemoine, Guy Bessat, S.A.R.L. Écurie Karim Laghouag et Camille Laffitte.

Gireg Le Coz et Aisprit de la Loge, propriété de Frédérique Grand et Augustin Grand.

Maxime Livio et Api du Libaire, propriété de S.D.F. Api Club.

Astier Nicolas et Babylon de Gamma, propriété de Marielle Grivot Bize, Etienne Grivot, Bénédicte Nicolas De Monval et Astier Nicolas.

Ugo Provasi et Shadd'Oc, propriété de Sophie Bonduelle et Ugo Provasi.

Christopher Six et Totem de Brecey, propriété de François Souweine et Juliane Souweine.

Nicolas Touzaint et Absolut Gold*HDC, propriété de S.A.R.L. Haras des coudrettes.

Thibaut Vallette et Qing du Briot*IFCE, propriété de l’Institut français du cheval et de l’équitation.

Les représentants français pour le dressage :

Alexandre Ayache et Zo What, propriété de Alexandre Ayache.

Morgan Barbançon et Sir Donnerhall II, propriété de Morgan Barbancon Mestre.

Maxime Collard et Cupido PB, propriété de Céline Roze. Nicole Favereau et Ginsengue, propriété de Nicole Favereau et Jean-Marc Favereau.

Isabelle Pinto et Hot Chocolat VD Kwaplas de la Gesse, propriété de S.C.E.A. Haras de la Gesse et Carlos Pinto.

Anne-Sophie Serre et Actuelle de Massa, propriété de Sylvain Massa.

Arnaud Serre et Vistoso de Massa, propriété de Sylvain Massa.

Enfin, les dix derniers couples annoncés représenteront la France pour les Jeux paralympiques :

Adib El Sarakby et Walk of Fame, propriétaire sur liste rouge.

Céline Gerny et Rapsody*IFCE, propriété de l’Institut français du cheval et de l’équitation.

Auxence Kerzeho et Fiderglanz, propriété de Sophie Kerzerho.

José Letartre et Hamilton, propriété de Hervé Guyot, Thierry Lhermitte et José Letartre.

Cloé Mislin et Don Caruso, propriété de Cloé Mislin.

Alexia Pittier et Frauenheld, propriété de Alexia Pittier.

Anne-Frédérique Royon et Quater Boy LH, propriété de Anne-Frédérique Royon et Bertrand Courtin.

Vladimir Vinchon et Tarentino Fleuri, propriété de Vladimir Vinchon et Maud Vinchon.

Vladimir Vinchon et Fidertanz for Rosi, propriété de Vladimir Vinchon et Maud Vinchon.

Chiara Zenati et Swing Royal*IFCE, propriété de l’Institut français du cheval et de l’équitation.

