Désormais, ce sont des élus bien connus de la droite française qui appuient la candidature … de Chantilly! Dans une lettre adressée à Tony Estanguet et cosignée par l’ensemble des élus de l’Aire cantilienne, Eric Woerth et Xavier Bertrand ont ainsi affirmé leur soutien à la cité du cheval: “Nous nous permettons de revenir vers vous sur notre souhait de voir le sud de la région des Hauts-de-France, le département de l’Oise, la ville de Chantilly et toute l’Aire cantilienne accueillir les épreuves équestres des Jeux olympiques de Paris 2024, et de pouvoir également en constituer la base de préparation pour les équipes concurrentes. Tout destine en effet, Chantilly, capitale du cheval, à relever ce défi auquel son cadre historique et monumental exceptionnel, ses infrastructures équestres de premier plan, son potentiel touristique et hôtelier à proximité de Paris et de l’aéroport de Roissy Charles-de­-Gaulle et enfin son patrimoine naturel remarquable, la prépare depuis toujours. […] Nulle part ailleurs, nous semble-t-il, ne se trouvent réunis, pour ce qui concerne les épreuves équestres, les réponses les plus adéquates aux critères de capacité événementielle éprouvée, de pérennité des investissements à long terme, de retombées économiques et sociales pour la filière équestre et de respect de l’environnement naturel et patrimonial, comme de celui du développement durable.”