Le Grand National de dressage clôturé à Saint-Lô

Après six étapes, l’édition 2018 du Grand National de dressage a posé ce week-end ses valises à Saint-Lô pour son dernier rendez-vous de l’année. Samedi, le Grand Prix s’est achevé sur la victoire de Bertrand Liegard (en photo) et son expérimenté hongre de seize ans Star Wars. Le couple, qui avait fait retentir la Marseillaise dans le Grand Prix Spécial du CDI 3* d’Hickstead en juin dernier, a réalisé une belle reprise notée à 72.283%. Trois des cinq juges présents l’ont classé en première position, avec des notes allant de 70.652% à 75.543%.

La deuxième place est revenue à Carlos Pinto, représentant l’écurie Haras de la Gesse, et son hongre gris Sultao Menezes*de la Gesse. Le duo a lui aussi dépassé la barre symbolique des 70% avec 70.587%. Même chose pour Jean Philippe Siat et Lovesong, sa jument alezane de onze ans, qui montent sur la troisième marche du podium grâce à un test évalué à 70.087%. En selle sur le Selle Français de douze ans Scoop du Bois Luric, Camille Judet-Chéret termine cette épreuve au quatrième rang avec 67.522%. Le top 5 est complété par Philippe Limousin et son fidèle Rock’N Roll Star, notés à 65.804%.

Pas moins de seize couples étaient au départ de ce Grand Prix. La compétition s’est poursuivie dimanche après-midi avec le Grand Prix Spécial. Dans le Grand Prix Spécial, la victoire est revenue à Perrine Carlier associée à Gracieux vh Lindenhof grâce à une moyenne de 64.362%. Nolwenn Baudouin et Bianca ont suivi avec 62.489%, supplantant de peu Alexandra Dillière et Binky (62.298%).

Enfin dans la Libre, Carlos Pinto a cette fois été le meilleur grâce à Sultan Menezes*de la Ges, obtenant une jolie note de 73.470%. Un peu plus loin derrière avec 70.485%, Camille Judet-Chéret a cette fois décroché la deuxième place sur Scoop du Bois Luric tandis que Philippe Limousin et Rock’n Roll Star ont complété ce trio de tête avec 70.435%.

Avant Saint-Lô et grâce à leurs performances tout au long de la saison, Nicole Favereau et Marine Subileau étaient déjà assurées d’offrir la victoire à leur équipe, l’Ecurie Antarès Team Dressage.