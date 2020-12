L’Espagne ouvre les portes du Japon au Maroc. Un communiqué de la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE) a confirmé la nouvelle cette semaine. Quatre ans après la qualification individuelle et historique d’Abdelkebir Ouaddar et Quickly de Kreisker pour Rio de Janeiro, les “vestes vertes au col rouge” du Maroc seront cette fois présentes en nombre dans la course à l’or olympique. Pour la première fois de leur histoire, les Marocains se sont en effet qualifiés pour les épreuves de saut d’obstacles par équipe.

En assurant la septième place sur les dix-sept nations au départ de la Coupe des nations du CSIO 3* de Vejer de la Frontera samedi, Samy Colman, Ali Al Ahrach, Ghali Boukaa et Abdelkebir Ouaddar ont donc rempli le pari et voient donc leur pays qualifié pour l’échéance mondiale. Sous la houlette du Belge Philippe Lejeune, nouvel entraîneur national de l’équipe marocaine, les cavaliers ont peaufiné leur préparation olympique derrière leur chef de file, Abdelkebir Ouaddar et son hongre, Istanbull V.H Ooievaarshof. Avec cette qualification, l’équipe marocaine confirme la place grandissante de ses cavaliers à haut niveau et se prépare désormais à relever le challenge que représentent les épreuves équestres des Jeux olympiques 2021.