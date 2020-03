Le Saut Hermès annulé à cause du Coronavirus

Hier soir, les organisateurs du Saut Hermès ont annoncé l’annulation de leur grandiose événement, prévu sous la verrière du Grand Palais du 20 et 22 mars, à Paris. En effet, l’arrêté minstériel du 9 mars a contraint à l’annulation à tous les rassemblements accueillant plus de 1000 personnes.

“Face à la situation sanitaire exceptionnelle, la maison Hermès se voit dans l’obligation d’annuler le Saut Hermès au Grand Palais 2020“, ont-ils déclaré. “L’événement, rendez-vous incontournable du calendrier hippique international depuis plus de dix ans, devait accueillir sous la verrière du Grand Palais trois jours de compétitions de saut d’obstacles labellisée CSI 5* et CSI U25. Consciente de l’impact des modifications du calendrier des compétitions sur la préparation des athlètes à quelques semaines de la finale de la Coupe du monde FEI et à quatre mois des Jeux olympiques, la maison tient à assurer de son soutien tous les cavaliers et leur entourage. Hermès remercie le public fidèle et enthousiaste présent chaque année au Grand Palais depuis 2010 ainsi que l’ensemble des équipes et ses partenaires historiques, GL events, la Ville de Paris et la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, qui œuvrent à la préparation de cet événement.“

“Cette décision imposée par la situation actuelle n’entame en rien notre attachement à la compétition équestre et notre engagement auprès des plus grands cavaliers internationaux de saut d’obstacles à qui nous donnons rendez-vous en 2021. Il nous tient à cœur de continuer à rassembler une communauté de passionnés d’équitation au centre de Paris”, a commenté Axel Dumas, président d’Hermès.