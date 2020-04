L’édition 2020 du mythique CHIO d’Aix-la-Chapelle annulée

Cette année, l’un des plus mythiques rendez-vous des sports équestres n’aura pas lieu. En raison du trop grand nombre d’incertitudes liées au COVID-19, l’organisation du CHIO d’Aix-la-Chapelle a pris la décision d’annuler l’évènement. "La santé des gens est une priorité absolue", a déclaré Frank Kemperman, président de l'Aachen-Laurensberger Rennverein (ALRV).

“C’était une décision très difficile pour nous”, a déclaré Michael Mronz, directeur général de l’Aachener Reitturnier GmbH (ART). Cependant, que les fans et les amis du CHIO d’Aix-la-Chapelle se rassurent. “Nous allons organiser un CHIO virtuel”, a déclaré Michael Mronz. Faute de pouvoir si rendre, il sera au moins possible de se plonger numériquement dans l’atmosphère légendaire du concours. Les organisateurs présenteront plus de détails sur le projet dans les prochains jours.

Cette annulation pour raison sanitaire est une première pour ce CHIO dont l’histoire débute 1898. Le Aachen-Laurensberger Rennverein s’est d’abord articulé autour des courses de chevaux, puis des concours hippiques d’envergure plus modeste qu’aujourd’hui sont apparus. Des manifestations équestres internationales ont été organisées à Aix-la-Chapelle dès 1920. Durant son histoire, l’évènement fut seulement annulé lors de la Seconde Guerre Mondiale. Aujourd’hui, chaque année, environ 350 000 personnes du monde entier s’y donnent rendez-vous.

Les organisateurs vivent actuellement un phénomène extraordinaire : “La solidarité des gens avec le CHIO est immense en ces temps difficiles”, a rapporté Carl Meulenbergh, le président de l’ALRV. De nombreux détenteurs de billets ont déjà expliqué qu’ils ont décidé de renoncer au remboursement du prix de leur entrée. “Nous leur sommes sincèrement reconnaissants pour ce geste généreux”, a déclaré M. Meulenbergh, car : “En tant qu’organisation à but non lucratif, l’ALRV dépend de ce soutien.” Les donateurs recevront bien entendu un reçu de don.

Les billets déjà achetés peuvent être également convertis en billets pour le CHIO Aix-la-Chapelle 2021 (du 25 juin au 4 juillet). Vous trouverez toutes les informations et les autres possibilités sur le site chioaachen.com/tickets.

