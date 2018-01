“Merci beaucoup mon cher Taloubet Z”, Christian Ahlmann

À dix-huit ans, Taloubet Z ne semble pas porter difficilement le poids des années. Ce fils de Galoubet A montre toujours une forme olympique, faisant encore étalage de son fin dressage et de sa puissance ahurissante sur les plus grandes pistes de la planète. Dimanche, il concourra toutefois pour la toute dernière fois à l’occasion de l’étape Coupe du monde du CSI 5*-W de Leipzig, en Allemagne. “À dix-huit ans, il est temps. Tu sauteras pour la dernière fois à Leipzig, où tu as remporté la finale de Coupe du monde en 2011, et deux autres Grands Prix”, a expliqué Christian Ahlmann sur les réseaux sociaux en s’adressant à son fantastique bai brun.

Le talentueux étalon laissera une bien belle trace dans le sport de haut niveau. C’est sous la selle de Christian Ahlmann, que le crack s’est illustré en s’imposant notamment dans la finale Coupe du monde de Leipzig en 2011 et dans de nombreux Grands Prix, à l’instar de ceux d’Oslo, Helsinki, Paris, Malines ou encore à Stuttgart. Il a également remporté la finale du Top Ten en 2012, à Genève.

Et si les blessures signent la fin de carrière de nombre d’athlètes, il n’en est rien pour le bai brun qui, arrêté de longs mois à deux reprises, a toujours su revenir à son meilleur niveau. À la suite de ses blessures, il a même décroché une sélection pour les Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016. De la deuxième plus grande ville du Brésil, lui et son pilote allemand sont rentrés avec la médaille de bronze par équipes et une jolie neuvième place en individuel. L’année précédente, le couple avait déjà démontré son talent en se classant septième des championnats d’Europe d’Aix-la-Chapelle en 2015, et en empochant par la même occasion l’argent par équipes.

La carrière sportive de Taloubet Z est non seulement juchée de succès, mais aussi exceptionnellement longue. S’étant initié à la scène internationale sous les ordres de Judy-Ann Melchior, le champion a concouru au plus haut niveau durant neuf ans. À domicile à Leipzig, il fera son tout dernier tour de piste devant son public.

“Je suis très heureux que tu puisses prendre ta retraite au meilleur de ta forme, toujours prêt à concourir au plus haut niveau. Même si tout n’a pas toujours été simple, ça été un grand plaisir de partager ton chemin. Pendant toutes ces années, ça a été fascinant de ressentir ce que tu pouvais donner. Cette puissance dans le saut, ta rapidité, ton esprit combatif sont juste surnaturels. Mais ton équilibre et ton adorable caractère sont également uniques”, a souligné le cavalier à l’indémodable veste jaune et bleue, remerciant au passage le haras de Zangersheide de lui avoir confié une telle pépite. Le pilote allemand a par ailleurs évoqué l’avenir de l’étalon : “J’espère vraiment que nous obtiendrons un bon classement dimanche avant que tu ne puisses profiter d’une longue retraite dans les pâtures de Lanaken, tout en transmettant ton génie à de nombreux poulains. Merci beaucoup cher Taloubet Z”.