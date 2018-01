Numéro un mondial de concours complet, Michael Jung s’apprête à représenter l’Allemagne en saut d

Michael Jung n’en finit plus de déjouer les lois du sport. En général, lorsqu’un athlète atteint le plus haut niveau, il le fait dans une seule discipline. Et pourtant, le numéro un mondial de concours complet ne semble pas se soucier de cette idée ; s’il domine déjà de manière incontestable le concours complet, le redoutable pilote allemand fera son entrée dans l’équipe allemande de saut d’obstacles dès février prochain. C’est pour concourir dans la Coupe des nations du CSIO 5* d’Abou Dabi que Michael Jung a été sélectionné par Otto Becker. “Je suis bien entendu très heureux d’avoir été sélectionné par l’entraineur national Otto Becker, qui me donne la chance d’intégrer l’équipe”, a commenté Michael Jung.

Aux commandes du concours complet depuis de nombreuses années, Michael Jung s’est adjugé pas moins de vingt médailles en championnats. Non content de cet incontestable succès, le champion s’est mis, avec presque autant brio, au saut d’obstacles. Il a par ailleurs décroché la onzième place au classement du Grand Prix CSI 5* de Genève en décembre dernier, une épreuve ô combien prestigieuse.

Et si le talent de Michael Jung est pour beaucoup dans cette incroyable duplicité, il doit également ce succès à son important piquet de montures. En effet, il dispose en réalité de deux lots de chevaux distincts, un pour le complet et un autre uniquement dédié au saut d’obstacles. Ce dernier se compose notamment de FischerSolution, FischerChelsea, Corazon, FischerDaily Impressed ou encore Daniel Jack S.

Si le début de sa saison sera donc tourné vers le saut d’obstacles, le crack allemand, garde pourtant le complet au cœur de ses préoccupations. Il a de ce fait donné des nouvelles de son meilleur cheval, son fidèle et tout aussi talentueux La Biosthetique Sam. “Sam est encore en pleine forme du haut de ses dix-huit ans. S’il reste dans une telle condition – ce que j’espère – je l’emmènerai à Badminton au début du mois de mai”.