La saison tronquée en raison du coronavirus a eu raison de nombre de compétitions et championnats de France, mais les As du concours complet ont eu la chance de pouvoir se mesurer lors de la dernière étape du Grand National FFE/AC Print, sur le terrain international du Haras du Pin, dans l’Orne. Quatre catégories étaient au rendez-vous de ce championnat.

Dans le championnat des As Minimes (quatorze ans et moins), Margaux Guadagnino et Anglo du Mazes ont remporté l’or, devant Alice Cros en selle sur Winalot Pooh, en argent, et Mereana Fischer et Resena de Karluc, en bronze.

Dans le championnat des As Cadets (seize ans et moins), Marie Marnay et Pacha du Donjon sont les nouveaux champions de France. Jules Prud’hon et Debiut sont médaillés d’argent tandis que Léa Brunier s’est adjugée le bronze aux rênes de Corsaire des Lones.

Dans le championnat de As Juniors (dix-huit ans et moins), Jade Bourguet et Bimbo de Line ont décroché l’or. Jonas de Véricourt et Reliquaire sont en argent. La troisième place est revenue à Mina Saiagh, associée à Billy Elmy.

Enfin, dans le championnat des As Jeunes Cavaliers, qui s’est disputé sur l’épreuve Pro 1, Anouk Canteloup et son fidèle Daniel del Impermeable sont sacrés champions de France avec un score de 33,8 pts. Le couple était déjà double médaillé d’or en 2018, à l’occasion des championnats d’Europe Juniors Longines de Fontainebleau. Également en argent par équipes aux Européens Jeunes Cavaliers de Maarsbergen l’an passé, ils ont ajouté un premier titre national à leur palmarès. Julie Simonet et Sursumcord’Or ont remporté l’argent et Joséphine Heteau a complété le podium avec Vif d’Or Lili.

Pascal Forabosco, sélectionneur national jeunes de concours complet s’est exprimé à la suite des différentes remises de médailles: “C’était un beau championnat pour conclure cette saison très particulière. Chez les Juniors, on avait beaucoup de jeunes qui arrivent du circuit Poneys mis en place par la FFE. On a vu de belles choses sur un terrain comme celui du Pin qui n’est pas facile pour débuter sur ces niveaux d’épreuves. C’était très intéressant de les voir. Ils vont encore courir deux concours et on les retrouvera en stage avant d’aller au concours international du Pouget (34) pour tenter de décrocher un résultat qualificatif pour les championnats d’Europe 2021. Pour les Jeunes Cavaliers, le championnat s’est très bien couru. Les trois cavalières sur le podium sont très prometteuses pour l’année prochaine. Elles et les cavalières qui n’ont pas pu courir le championnat vont aller chercher également des résultats qualificatifs à Lignières (18) et au Pouget en fin d’année en vue d’une sélection pour les championnats d’Europe 2021.Chez les Cadets, le circuit est moins fourni que les saison passées, certainement à cause de l’interruption liée au Covid. Les couples présents ont néanmoins très bien couru.Chez les Minimes, le réservoir était plus important. Il faut souligner que dans ces deux catégories d’accès au haut niveau, les cavaliers sont bien préparés en région. On peut saluer le sérieux des coachs partout en France. Le travail est très bien fait et les couples bien préparés pour ces épreuves. Nous avons adapté le championnat aux conditions particulières de la saison. On a anticipé le potentiel manque de concours durant la saison pour que les couples soient à l’aise sur les épreuves, et notamment sur le parcours de cross.”

