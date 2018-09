Quorida de Treho à la retraite

Hier soir, le cavalier de saut d’obstacles Romain Duguet a annoncé le départ en retraite de son ancienne jument de tête, Quorida de Treho. À l’âge de quatorze ans, et après une carrière couronnée de succès, la Selle Français a tiré sa révérence. “Aujourd’hui est un jour particulier pour mon équipe et moi-même avec le départ à la retraite de ma plus fidèle partenaire, Quorida de Treho”, a communiqué le Français d’origine, devenu Suisse en 2013. “C’est avec beaucoup d’émotions que nous la regardons rejoindre sa nouvelle vie, elle qui nous a permis de réaliser nos rêves même les plus fous.

Quorida m’a offert mes premières victoires en Grand Prix CSI 5* lors du Saut Hermès et dans le Grand Prix de Saint-Gall en 2015. En piste, Coco donnait le maximum comme à Helsinki, où nous avons remporté à deux reprises le Grand Prix de Coupe du monde Longines. Ensemble nous avons été sélectionnés pour participer aux plus importantes échéances de notre sport comme les championnats d’Europe à Aix-la-Chapelle en 2015, où nous montons sur la troisième marche du podium avec l’équipe suisse, la finale de Coupe du monde de Göteborg, et bien sûr les Jeux olympiques de Rio en 2016 où nous avons couru la finale individuelle. Quorida de Treho fait partie des meilleurs chevaux au monde, ceux qui impactent de façon considérable la vie de leur cavalier et pour longtemps. Aussi charismatique qu’attachante, Quorida a toujours été au centre des attentions grâce à une équipe dévouée qui a su faire d’elle la crack que nous connaissons tous. Tout d’abord sa propriétaire Christiana Duguet, pour qui Coco a toujours occupé une place particulière, mais aussi Thomas Fuchs, qui a cru en nous et nous a entraîné pendant quatre ans pour nous permettre de briller à haut niveaun et bien sûr Hanna, sa groom, qui était aux petits soins pour cette championne pendant six ans, ainsi que toute l’équipe qui a croisé sa route à la maison comme en concours. Il est temps de laisser cette grande dame entamer sa deuxième vie. Merci pour tout ma Coco.”

Comme évoqué, Quorida de Treho, fille de l’illustre étalon Kannan, aura porté et fait briller le drapeau suisse à de nombreuses occasions sur la scène internationale. Le plus bel accomplissement du couple restera évidemment sa participation aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro, en 2016, dont il a terminé trente-deuxième en individuel.