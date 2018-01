Rodrigo Pessoa continuera à mener l’équipe irlandaise de saut d’obstacles

Rodrigo Pessoa va finalement conserver son rôle à la tête de l’équipe irlandaise de saut d’obstacles. S’il a hésité à démissionner de ses fonctions de sélectionneur national après la démission de Gerry Mullins de la présidence du comité de haut niveau en décembre dernier, toute cette histoire semble désormais derrière la délégation du trèfle à trois feuilles. Après un consensus interne, Gerry Mullins a en effet repris son poste.

En décembre, Cian O’Connor, le double médaillé aux derniers championnats d’Europe Longines de Göteborg, avait été révolté par les tractations internes qui avaient poussé Gerry Mullins à la démission. “Ça n’arrive qu’en Irlande ! Pour une fois que nous avions une formule gagnante avec une équipe en or, travaillant pour la performance… Mais il y a une petite minorité qui n’a rien à offrir de positif. Ils devraient avoir honte d’eux-mêmes.” C’est cette minorité et surtout son dysfonctionnement qui aurait incité Gerry Mullins à abandonner son poste. “J’ai été contraint de démissionner, parce que je sentais que je ne pourrais continuer de fournir un bon travail, à cause d’interférences inutiles.”, s’était-il justifié. Rodrigo Pessoa avait alors annoncé qu’il remettait à son tour en question son rôle dans l’équipe des vestes vertes. “Cette instabilité est néfaste. Nous devrions nous féliciter des succès passés et penser à l’année prochaine au lieu de tergiverser sur des problèmes internes”. Une annonce qui a surement poussé la fédération irlandaise à réfléchir quant à l’avenir de son équipe et aux conséquences de la dissolution de son staff, puisque ces derniers se sont finalement alignés sur l’avis du Brésilien.

Au retour de Gerry Mullins comme responsable du comité de haut niveau, l’ancien pilote de Baloubet du Rouet s’est dit satisfait mais impatient de laisser ces problèmes derrière eux pour pouvoir avancer. “Je suis heureux que le problème soit enfin résolu. Maintenant nous allons nous remettre au travail. Nous avons un grand rendez-vous en septembre à Tryon, et c’est ce sur quoi nous devons désormais nous concentrer”, a-t-il déclaré à The Irish Examiner. “Je suis très chanceux d’être à la tête de ce que je crois être un comité fort. Je ne suis pas le seul à bord. La priorité est d’avoir une équipe solide pour les Jeux équestres mondiaux cette année afin d’obtenir une qualification pour les Jeux olympiques”, a surenchéri Gerry Mullins. Rappelons que l’Irlande n’a pas aligné une seule équipe aux Jeux depuis 2004, l’effort devra donc être de taille pour y remédier.