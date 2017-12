Taloubet Z prend sa retraite à dix-sept ans

Après Cabrio van de Heffinck, c’est aujourd’hui au tour de Taloubet Z de prendre sa retraite. Le fidèle compagnon de Christian Ahlmann se retire donc de la compétition à l’âge de dix-sept ans, et après neuf ans de sport de haut niveau. L’étalon se consacrera désormais à sa carrière de reproducteur et passera ses prochaines années aux côtés de son cavalier, au haras Zangersheide, propriété de la compagne de ce dernier.

Le fils de Galoubet A, et Polydor par la mère, avait débuté les compétitions internationales en 2008, sous la selle de la Belge Judy-Ann Melchior, cavalière de haut niveau, propriétaire du haras Zangersheide – depuis la triste disparition de son père Léon – et compagne de Christian Ahlmann. En 2009, l’amazone avait décidé de confier son jeune étalon à l’Allemand. Ensemble, les deux camarades ont brillé dans de nombreux Grands Prix 5*, s’emparant de ceux d’Oslo, Helsinki, Paris, Estoril, Leipzig, Madrid, Malines, et le dernier en date Stuttgart fin 2016. En 2012, le couple avait également remporté le prestigieux Top 10 de Genève. Mais leur performance la plus inoubliable est sûrement leur victoire dans la finale de Coupe du monde de Leipzig, en 2011. Une victoire à domicile grandiose après une semaine de sport très pointu !

En milieu d’année 2014, Taloubet Z avait subi une blessure assez sérieuse, qui l’avait contraint à une longue convalescence. Mais fort d’une relation évidente et d’un sacré talent, le duo était revenu à son meilleur niveau, allant même jusqu’à participer aux Jeux olympiques de Rio, dont il avait terminé neuvième en individuel.