C’est un véritable drame qu’a vécu le sport équestre lors de ces Jeux Olympiques de Tokyo. Dimanche matin, le cheval Jet Set, monté par le Suisse Robin Godel, a été euthanasié par les services vétérinaires locaux après avoir subi une grave blessure, suite à une chute lors du parcours de cross, lors du concours complet par équipes.

Selon la Fédération internationale d’équitation (FEI), qui a annoncé la nouvelle par communiqué, Jet Set, a subi une très mauvaise chute à la toute fin du parcours du Sea Forest Cross Country, sur le 20e obstacle, le Mont Fuji Water.

Si Godel a pu se relever sans être blessé, cela n’a pas été le cas pour sa monture, immédiatement prise en charge par les services vétérinaires. Endormi et emmené dans une clinique vétérinaire, le cheval s’est vu diagnostiquer une “rupture irréparable du ligament du membre inférieur droit, juste au-dessus du sabot.”

Tokyo 2020 La France se replace à la 3e place après le cross IL Y A 5 HEURES

La gravité de la blessure à l'origine de cette décision

La décision d'euthanasier l’animal a été prise en concertation avec ses propriétaires, ainsi que Robin Godel. La FEI a également annoncé qu’une autopsie allait être réalisée afin de respecter la réglementation Vétérinaire FEI.

"En raison de la gravité de la blessure et de la douleur qu'elle a causée, le cheval a dû être euthanasié peu de temps après", a de son côté précisé le communiqué du comité olympique suisse.

L'équipe suisse précise que "malgré le tragique accident, (elle) a décidé de participer au concours final de saut" lundi. La cavalière remplaçante Eveline Bodenmüller montera Violaine de la Brasserie, annonce le texte.

Jet Set était un cheval hors du commun

Sur les réseaux sociaux, Robin Godel a adressé un message pour revenir sur cet incident. "C'est le cœur très lourd que j'ai l'immense regret de vous annoncer le départ bien trop précipité de mon cher Jet Set, suite à une rupture de ligament sur le cross ici à Tokyo. Dans une galopade à seulement quelques sauts de l'arrivée, la blessure nous a contraints à le laisser s'en aller”, a-t-il précisé au sujet de l’accident en lui-même.

Le cavalier de 22 ans a ensuite rendu hommage à Jet Set. "Jet était un cheval hors du commun et une fois de plus, il était en train de réaliser un cross magnifique. Il est parti sur ce qu’il aimait le plus faire : galoper et survoler les obstacles. Je vous remercie tous pour votre soutien et en suis profondément touché. J'espère que vous comprendrez mon absence des réseaux sociaux ces prochains temps.”

Le cheval jet Set évacué du site olympique de cross-country lors des Jeux de Tokyo 2020 Crédit: Getty Images

Tokyo 2020 Carlile forfait pour le concours complet, Laghouag le remplace 26/07/2021 À 08:03