L'équipe de France de saut d'obstacles va pouvoir défendre son titre. Le trio tricolore composé de Pénélope Leprevost, Mathieu Billot et Simon Delestre a fini ses trois parcours avec 15 points de pénalité. La Suède a terminé à la première place grâce à trois sans-fautes, devant la Belgique et l'Allemagne (4 points de pénalité chacun). Parmi les dix équipes qualifiées pour la finale figurent également la Suisse (4e) et la Grande-Bretagne (7e) avec Ben Maher, sacré champion olympique en individuel mercredi, mais pas l'Irlande, ni le Japon.

La finale est programmée samedi à partir de 12h00. Quelques heures avant le début des qualifications, l'équipe de France avait annoncé le forfait Nicolas Delmotte, 12e de l'épreuve individuelle alors que son cheval a été victime de coliques. Il a été remplacé par Matthieu Billot.

Tokyo 2020 A 62 ans, Hoy devient le plus vieux médaillé depuis 1968 02/08/2021 À 20:21

Tokyo 2020 Ensemble, c'est mieux : pas de médaille pour les cavaliers tricolores en concours complet individuel 02/08/2021 À 13:00