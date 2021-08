C'est l'une des plus belles remontées de ces Jeux. Nulle part après l'épreuve du dressage, l'équipe de France d'équitation a réussi deux superbes performances, au cross dimanche et au saut d'obstacles ce lundi pour s'offrir la médaille de bronze du concours complet. Tenants du titre, les Bleus ont été devancés par la Grande-Bretagne, intouchable, et l'Australie.

Christopher Six, Nicolas Touzaint et Karim Florent Laghouag apportent ainsi une 23e breloque à la délégation française, la septième en bronze. Six a réussi un dernier parcours parfait pour permettre à la France de conserver la troisième place. Les Bleus s'y étaient replacés dimanche, à l'issue du cross, alors qu'ils pointaient au neuvième rang après le dressage. Ils ont ainsi bouclé le concours avec 101,50 points, tout près de l'Australie (100,20) mais à distance de la Grande-Bretagne (86,30).

Médaillés avec deux réservistes

C'est un petit exploit pour les cavaliers tricolores, qui ont notamment devancé l'Allemagne, référence de la discipline, et surmonté de sacrés handicaps. Juste avant les Jeux, ils avaient perdu coup sur coup leur leader Astier Nicolas, double médaillé olympique en 2016, mais aussi Thibaut Vallette, en raison de la méforme de leurs chevaux. Thomas Carlile, lui, avait dû jeté l'éponge juste après son arrivée en capitale japonaise après que sa jument a montré des signes de nécrose musculaire. Après avoir sauvé les meubles, les Français vont tenter de briller au concours individuel, ce lundi après-midi.

Sixième à l'issue des trois premières épreuves (Dressage, Cross-country et Grand Prix Freestyle), Christopher Six est le mieux placé pour tenter d'arracher une autre médaille. Pour cela, sa monture Totem de Brecey et lui devront briller une nouvelle fois sur le saut d'obstacles. Avec, pourquoi pas, un nouveau sans faute.

