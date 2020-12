Au revoir mon ami”. C’est avec ces mots qu’Edward Gal, ancien cavalier de Totilas, l'étalon iconique du dressage international, a réagi à la mort de son plus célèbre partenaire. L’étalon, qui aura marqué indubitablement le dressage moderne, a disparu dans la nuit du 14 décembre, emporté par des coliques. Né du croisement de Gribaldi et Lominka, Totilas annonce dès son plus jeune âge qu’il sera un cheval à part. D’abord quatrième au championnat Jeunes chevaux de Verden, il est vendu au millionnaire Cees Visser qui le confie au cavalier néerlandais Edward Gal. L’association est gagnante, le couple devenant un incontournable des épreuves de dressage internationales après s’être imposé lors du championnat néerlandais en 2009.