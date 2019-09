Victime d'un accident sur le cross, Thais Meheust est décédée

Le monde du concours complet est en deuil. Thais Meheust, cavalière française de 22 ans, est décédée samedi au Haras du Pin, après une chute sur l'obstacle numéro 2 du cross a annoncé la Fédération française d'équitation dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

"C’est avec la plus grande tristesse que nous vous apprenons le décès de Thais Meheust qui a été victime d’un accident fatal ce matin sur le cross du Championnat de France des Chevaux de 7 ans organisé dans le cadre de la 5e étape du Grand National FFE – AC Print du Pin au Haras", est-il écrit dans ce communiqué. Les épreuves prévues ce week-end au Haras du Pin ont toutes été annulées.

La complétiste n'en était pas à sa première sur ce niveau d'épreuve : "Sélectionnée et médaillée à de nombreuses reprises lors des Championnats d’Europe Poneys, Juniors et Jeunes Cavaliers, Thais, âgée de 22 ans, était une compétitrice depuis plusieurs années sur le circuit national et international." Il y a quelques semaines, elle faisait partie de l'équipe de France qui avait remporté, sur cette même piste, la Coupe des nations.