Willi Melliger n’est plus

Maintenu dans un coma artificiel depuis l’attaque cérébrale dont il avait été victime le 13 décembre dernier, Willi Melliger se battait contre son funeste destin depuis plusieurs semaines. Un combat qu’il a perdu dans la nuit, endeuillant largement le monde des sports équestres. Monument de la planète hippique, le Soleurois emporte avec lui tout un pan de l’histoire du saut d’obstacles mondial.

Celui qui a été médaillé d’argent en individuel au Jeux olympiques d’Atlanta en 1996, puis à nouveau dauphin quatre ans plus tard à Sydney a accompli ses plus belles performances avec l’incontournable Calvaro V. En plus de cela, Willi Melliger a également été six fois champion de Suisse, et était un pilier certain de l’équipe helvétique des années 80 jusqu’au début des années 2000.

Sélectionné à treize reprises par le chef d’équipe suisse pour représenter son équipe nationale aux championnats d’Europe, Willi Melliger a ramené autant de médailles. Parmi ces treize breloques continentales, quatre ont été en or. Par équipes, le cavalier suisse a décroché le graal en 1983 à Hickstead avec Van Gogh, en 1993 à Gijón sur Quinta C et en 1995 à Saint Gall aux rênes de son fidèle Calvaro V. En 1993, il s’était même offert le luxe de s’attribuer deux médailles d’or, puisqu’il a également ajouté à son palmarès, le plus précieux des métaux en individuel. Ce jour-là, il a devancé Michel Robert en selle sur Sissi de la Lande et Michael Whitaker associé à Midnight Madness.

La meilleure performance de Willi Melliger en finale de la Coupe du monde restera celle de Genève, en 1996. Soutenu par son public à domicile et sur le dos son immense complice gris Calvaro V, il s’était alors hissé sur la deuxième marche du podium, juste derrière Hugo Simon et E.T FRH.

Il y a sept ans, le pilote helvète s’est finalement retiré de la compétition. Willi Melliger est alors devenu entraineur et s’est notamment consacré aux équipes suisses Juniors et Jeunes Cavaliers jusqu’en 2016.