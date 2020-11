Ingram et Munster en vedette ce soir dans ERC The Stage

“ Nous sommes très contents d’engager l’Alpine A110 RGT avec Zelindo Melegari” , déclare Louis Chazel. “Les routes des Canaries seront le terrain de jeu parfait pour la voiture maintenant que Zelindo a plus d’expérience à son volant. La nouvelle Alpine sera très à l’aise sur ce type de routes : rapides, avec beaucoup de grip et en altitude.”

Et Chazel de poursuivre : “Notre équipe et notre ingénieur ont beaucoup travaillé sur la voiture pour adapter le set-up. Nous connaissons bien les Canaries pour y avoir déjà fini dans le top 10 avec Germain Bonnefis et une Renault Mégane N4 deux roues motrices en 2013. Nous allons préparer une voiture au top pour notre équipage italien. Zelindo peut se battre pour la victoire en ERC2 là-bas et nous l’espérons l’aider à gagner le championnat.”