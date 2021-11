Le débutant au Rally Islas Canarias qu’était Anthony Fotia dit que les conseils de Yoann Bonato et de son copilote Benjamin Boulloud ont été cruciaux dans l’obtention de son double succès en ERC le week-end dernier.

Fotia et son copilote Arnaud Dunand étaient associés aux triples champions de France dans l’équipe CHL Sport Auto pour la manche décisive du Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021.



Alors que Fotia et Dunand étaient engagés pour la première fois sur le rendez-vous de Las Palmas, Bonato et Boulloud pouvaient compter sur l’expérience de leur participation à l’édition 2020 de ce Rally Islas Canarias qu’ils avaient terminée à la deuxième place.



“Ils nous ont beaucoup aidés, tous leurs conseils ont été très importants”, a déclaré Fotia, qui pilotait une Renault Clio Rally4, à propos de Bonato et Boulloud après sa double victoire en ERC3/ERC3 Junior.

