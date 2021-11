Jean-Baptiste Franceschi a décroché un double titre de rêve en FIA ERC3/ERC3 Junior** au Rally Islas Canarias, après une performance impressionnante tout au long de la saison qui a souligné ses capacités et un potentiel de futur champion du monde.

Pilote champion FIA ERC3, champion FIA ERC3 Junior**

Membre de l’équipe du Toksport WRT qui a remporté le classement Teams du Championnat d’Europe des Rallyes**, le Français de 25 ans a remporté deux victoires en ERC3 et trois en ERC3 Junior au volant de sa Renault Clio Rally4 équipée de pneus Pirelli, aux côtés de son copilote Anthony Gorguilo.

“Je n’arrive toujours pas à y croire, je rêve encore et, pour être honnête, je ne trouve pas les mots, car c’est le rêve que j’avais depuis le début de la saison”, a déclaré Franceschi. “Bien sûr, nous avons eu une saison forte, mais en même temps des moments difficiles. Mais finalement, nous avons réussi et c’est le résultat de beaucoup de travail avec Toksport et Renault Sport. C’est tout simplement incroyable et je suis très, très heureux. Ça a été une saison de rêve, faire une saison complète en ERC est tout simplement fou.”

Malgré ce succès, la campagne de Franceschi a connu un début difficile lorsqu’il a abandonné avec sa toute nouvelle Clio Rally4 lors du 77e Rallye de Pologne, suite à un problème mécanique. Cependant, cette déception lui a tout simplement fourni une motivation supplémentaire pour les épreuves suivantes sur terre et sur asphalte.

“Après la Pologne, je pensais que cela allait être très difficile, car la voiture était complètement nouvelle. Mais nous l’avons développée à chaque rallye et maintenant, elle est étonnante. Au Rally Islas Canarias, elle était absolument parfaite. De la Pologne à la fin de la saison, c’est absolument incroyable ce que nous avons fait.”

La récompense de Franceschi pour avoir remporté le Championnat FIA ERC3 Junior soutenu par Pirelli est un passage en Championnat ERC Junior et une garantie de trois manches dans une Ford Fiesta Rally3 de M-Sport Poland chaussée de pneus Pirelli, avec la possibilité d’étendre ce programme à une campagne complète.

Interrogé sur ce que cela signifiait pour ses perspectives de carrière, Franceschi a répondu : “Pour être honnête, je ne sais pas parce que je n’arrive toujours pas à y croire ! J’ai besoin de temps pour réaliser ce qui s’est passé et ce que nous avons fait. C’est certainement une bonne étape pour moi, car la saison prochaine nous piloterons la Ford Festa Rally3, une voiture à quatre roues motrices, et c’est tout simplement génial. Je vais faire mon maximum pour préparer la saison prochaine.”

Le moment le plus marquant de l’année 2021 pour Jean-Baptiste Franceschi“La spéciale nocturne de Pindula, sur le Barum Czech Rally Zlín, a été incroyable, quand j’ai pris toute cette avance – c’était très important pour gagner l’ERC3 Junior là-bas. Mais il y a beaucoup de souvenirs incroyables, bien qu’un moment spécial soit la victoire au Rallye de Liepāja. C’était juste après la Pologne, donc c’était un résultat très important. Mais quand je regarde en arrière, toute la saison a été incroyable.”

**En attente de la confirmation des résultats par la FIA.

