Le Rally Islas Canarias, qui s’est terminé dimanche, n’a pas seulement marqué la dernière manche du Championnat d’Europe des Rallyes 2021 de la FIA, mais aussi le dernier rallye du mandat de Discovery Sports Events (anciennement Eurosport Events) en tant que promoteur de l’ERC dans le cadre d’un accord à long terme avec l’instance dirigeante du sport automobile mondial, la FIA.

Alors que Discovery Sports Events s’apprête à passer le relais à WRC Promoter pour écrire le prochain et passionnant chapitre de l’histoire du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, Jean-Baptiste Ley, coordinateur de l’ERC, revient sur ce qui a été accompli et célébré depuis 2013.

“Ce fut un grand honneur pour Eurosport Events d’être nommé promoteur de l’ERC par la FIA, mais aussi un reflet de l’excellent travail que nous avons fait auparavant pendant sept ans sur l’Intercontinental Rally Challenge.”

“Nous regardons en arrière sur les neuf dernières années avec un réel sentiment de fierté et de satisfaction. Nous avons fixé plusieurs objectifs et les avons dépassés dans tous les domaines grâce aux efforts incroyables de notre équipe mais aussi à la coopération de tant de personnes et d’organisations comme la FIA, les équipes, les pilotes, les fournisseurs, les fabricants, les ASN, les organisateurs de rallyes, les partenaires, les journalistes, les photographes et les diffuseurs.”

“Dès le début, nous avons établi un partenariat solide et fructueux avec la FIA, fourni un produit sportif, commercial et commercialisable extrêmement cohérent et attrayant, qui était également économiquement viable pour un large éventail de concurrents et une plateforme fantastique pour les départements de course des clients et les entreprises de pneumatiques.”

“Nous avons donné la possibilité à plus de 150 jeunes talents de passer du niveau national à la compétition internationale — souvent pour la première fois — dans nos catégories ERC Junior, que nous avons créées en 2014, et observé avec plaisir qu’ils établissaient de nouveaux standards dans le sport grâce à leur accessibilité et aux incitations offertes. Nous avons également vu un certain nombre de pilotes accéder en Championnat du Monde des Rallyes ou faire progresser leur carrière à un niveau supérieur dans cette compétition après avoir acquis de l’expérience en ERC.”

“En prenant congé après neuf saisons mémorables, nous souhaitons remercier la FIA pour la confiance qu’elle nous a accordée, et tous ceux qui ont contribué à l’immense succès de l’ERC. Nous souhaitons maintenant à WRC Promoter de réussir à bâtir sur ce qui a déjà été réalisé tout en maintenant le positionnement de l’ERC en accord avec la pyramide sportive des rallyes de la FIA. Rassembler la promotion du rallye international sous un même toit est très judicieux et logique et nous avons toute confiance en WRC Promoter et dans le travail qui sera accompli pendant de nombreuses saisons à venir.”

“Pour Discovery Sports Events, l’accent est mis sur le développement de ses activités en sport automobile électrique.”

Voici un rappel de ce qui a été réalisé et célébré au cours des neuf dernières saisons.

De 2013 à 2021 : Eurosport Events a été nommé promoteur de l’ERC à partir la saison 2013.

80 manches : Pendant cette période, Eurosport Events a supervisé la promotion de 80 manches de l’ERC.

20 rallyes : Eurosport Events a travaillé en partenariat avec les organisateurs de 20 rallyes différents.

17 pays : Ces événements ont eu lieu dans 17 pays.

9 participations : Le Rallye de Liepāja a eu lieu au cours de chacune des neuf saisons où Eurosport Events a été le promoteur de l’ERC, le seul rendez-vous dans ce cas après que la pandémie de COVID-19 a entraîné l’annulation de plusieurs autres épreuves.

1210 équipes : Au total, 1210 équipes ont inscrit des pilotes ou des copilotes aux épreuves de l’ERC entre 2013 et 2021.

1207 pilotes et copilotes : Le nombre de pilotes et copilotes ayant couru en ERC de 2013 à 2021 s’élève à 1207.

6 champions : Eurosport Events a célébré six champions ERC différents.

6561 heures de diffusion : Entre 2013 et 2019, 6561 heures de couverture de l’ERC ont été retransmises par les diffuseurs du monde entier.

CHAMPIONS ERC 2013-20212013 : Jan Kopecký (République tchèque)

2014 : Esapekka Lappi (Finlande)

2015 : Kajetan Kajetanowicz (Pologne)

2016 : Kajetan Kajetanowicz (Pologne)

2017 : Kajetan Kajetanowicz (Pologne)

2018 : Alexey Lukyanuk (Russie)

2019 : Chris Ingram (Grande-Bretagne)

2020 : Alexey Lukyanuk (Russie)

2021 : Andreas Mikkelsen (Norvège)*

*En attente de la confirmation des résultats par la FIA.

