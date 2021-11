Anthony Fotia a qualifié d’incroyable sa double victoire en ERC3/ERC3 […]

Anthony Fotia a qualifié d’incroyable sa double victoire en ERC3/ERC3 Junior lors de son premier Rally Islas Canarias, tandis qu’un autre Français, Jean-Baptiste Franceschi, a obtenu les points nécessaires pour remporter les deux titres** sur sa Renault Clio Rally4 du Toksport WRT.

Fotia, qui n’en était qu’à sa deuxième participation en ERC après avoir quitté le niveau national au volant d’une Clio de Auto CHL Sport, a pris le départ de la deuxième étape avec 0,9 seconde d’avance sur Franceschi, mais a réussi à s’imposer malgré une pénalité de dix secondes pour un départ anticipé.

“C’est incroyable pour nous”, a-t-il déclaré.“J’ai attaqué sur la plupart des spéciales, la voiture était vraiment bonne”.

Le Finlandais Sami Pajari a terminé deuxième sur sa Ford Fiesta Rally4 pour s’assurer la deuxième place du classement ERC3 Junior derrière Franceschi.

Pep Bassas a pris la troisième place pour terminer derrière Franceschi au classement final du championnat ERC3, tandis que Jorge Cagio a pris la cinquième place.

Martin László a trouvé les réglages de sa Peugeot 208 Rally4 plus à son goût sur la deuxième étape, pour se classer sixième en ERC3 et quatrième en ERC3 Junior devant l’Argentin Paulo Soria, nouveau venu dans la catégorie, et l’Allemand Nick Loof.

Zósimo Hernández a terminé neuvième en ERC3 pour son premier départ depuis 20 ans dans le championnat européen.

Ekaterina Stratieva a abandonné dans l’ES13 après avoir heurté une barrière avec l’Opel Corsa Rally4 qu’elle utilisait pour la première fois en compétition.

**En attente de confirmation des résultats par la FIA

