Michelin a dévoilé un nouveau pneu pour la troisième manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Conçu pour les épreuves sur terre rapide, le Michelin LTX Force T a été utilisé pour la première fois au Rallye de Liepāja.

Doté d'une nouvelle construction, le LTX Force T fournit plus de support latéral dans les virages rapides grâce à un flanc renforcé bien plus plus souple. Ce nouveau produit est plus léger que son prédécesseur, il permet de freiner plus tard, et sa bande de roulement unique dotée de deux lignes à chaque limite du pneu permet une dispersion améliorée sur une surface en terre meuble.

“Nous avons connu deux crevaisons, [mais] aucun souci et aucun dégât, ce qui est bien pour une première fois et sur un rallye terre rapide comme celui-ci, c'est un bon choix”, dit Jérôme Hancart, conseiller technique de Michelin sur les rallyes ERC. “Les pilotes ont dit se sentir beaucoup plus en confiance au freinage, ils peuvent freiner plus tard, la traction est améliorée et ils sentent aussi plus de support latéral.”

Le LTX Force T était disponible à la fois en gomme tendre et medium au Rallye de Liepāja, alors qu'une version dure a été conçue pour les rendez-vous organisés sous une plus forte chaleur. La version 17/65/15 du pneu existe en gomme tendre, medium et dure, à l'instar de la version 16/64/15.

The post Le nouveau pneu Michelin LTX Force T introduit au Rallye ERC de Liepāja appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.