Le Saintéloc Junior Team, équipe de pointe du Championnat d’Europe FIA des Rallyes, avait une double raison de faire la fête le week-end dernier.

À l’image d’Alexey Lukyanuk et Alexey Arnautov, victorieux au Rally Islas Canarias, le pilote Saintéloc Yohan Rossel a remporté le titre de champion du monde FIA WRC3 au Rallye ACI de Monza, devançant de peu le triple champion ERC Kajetan Kajetanowicz.



Rossel a également fait quelques apparitions en ERC plus tôt dans sa carrière, ce qui signifie que les vainqueurs des titres WRC2 (Andreas Mikkelsen), WRC3 (Rossel) et Junior WRC (Sami Pajari)** ont tous une expérience de la compétition en championnat d’Europe, terrain d’entraînement établi vers le plus haut niveau de la discipline.



**En attente de confirmation des résultats par la FIA.



Photo :Facebook.com/YohanRossel

Ad

ERC Franceschi, champion ERC3/ERC3 Junior, toujours en plein rêve** 21/11/2021 À 16:55

ERC Fotia remporte l’ERC3 et l’ERC3 Junior tandis que Franceschi décroche les deux titres** 21/11/2021 À 16:45