Alexey Lukyanuk se dirige vers les rues de la capitale de Gran Canaria pour la dernière spéciale de la journée, Las Palmas de Gran Canaria. Il mène le Rally Islas Canarias de 31,2 secondes, après avoir dominé la huitième manche du Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021 jusque-là.

Le Russe a été le plus rapide sur les huit spéciales disputées jusqu’à présent au volant de sa Citroën C3 Rally2 du Saintéloc Junior Team.



Efrén Llarena est deuxième pour le Rallye Team Spain, suivi du champion des Canaries Enrique Cruz, qui n’est qu’à 1,2s de l’Espagnol. Simone Campedelli est quatrième pour le Team MRF Tyres et Miko Marczyk, de l’ORLEN Team, est cinquième.



Joan Vinyes mène l’ERC2 devant Anthony Fotia à 2,2s et Jean-Baptiste Franceschi en ERC3 et ERC3 Junior.



Le départ de la première voiture dans la spéciale de Las Palmas de Gran Canaria, longue de 1,53 km, est prévu à 18h38 heure locale (19h38 CET).

