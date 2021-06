Miko Marczyk affirme que l’opportunité de participer au Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA dans les rues de sa capitale est la réalisation d’un « rêve ».

Pour marquer le 100e anniversaire de la première édition de l’événement, les organisateurs du 77e Rallye ORLEN de Pologne ont prévu une épreuve spéciale dans le centre de Varsovie, où le premier Rajd Polski a débuté le 23 juillet 1921.

Baptisée Rally Poland 100th Anniversary, cette ES14 mesure 1,96 km de long et sera la dernière spéciale de la 77e édition du deuxième plus ancien rallye du monde. Elle sera couverte en direct sur Facebook, YouTube et Motowizja en Pologne.

ERC Un Mikkelsen à fond les ballons prend la direction du sud en ERC IL Y A 4 HEURES

Le tracé, sur des sections goudronnées et pavées dans les rues de Browarna, Furmanska et sur le célèbre Karowa, est presque identique à celui utilisé lors du Rajd Barbórka - Kryterium Karowa, le traditionnel spectacle de sport automobile de fin de saison en Pologne. Le parcours comporte aussi une montée finale emblématique.

Cependant, comme le Rajd Barbórka se déroule dans l’obscurité en décembre, le rallye en plein jour dans la capitale de la Pologne sera une expérience unique.

Marczyk, troisième au classement général provisoire du 77e Rallye ORLEN de Pologne après 13 spéciales, a déclaré : « À mon avis, c’est génial et c’est impressionnant de terminer le rallye à Varsovie. C’est une très grande ville et c’est un rêve pour les jeunes d’avoir l’opportunité de prendre le départ d’une spéciale dans le centre-ville de la capitale de votre pays et de piloter aussi vite que possible. »

« Karowa est la spéciale la plus célèbre de Pologne et bien qu’elle ne fasse que deux kilomètres, c’est aussi la plus importante avec beaucoup de fans qui viennent en décembre. »

« Nous avons une section routière assez longue pour y arriver, mais ce n’est pas un problème pour moi en raison de l’enthousiasme que j’ai pour cette spéciale. »

Marczyk a terminé deuxième du Rajd Barbórka - Kryterium Karowa en 2018 et 2019. L’épreuve n’a pas eu lieu en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

ERC Soria en tête du tout nouveau Clio Trophy by Toksport WRT IL Y A 6 HEURES