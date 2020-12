Amaury Molle a surmonté des soucis techniques pour atteindre son objectif d’avant le Rally Islas Canarias en terminant troisième aux classements FIA ERC3 et FIA ERC3 Junior.

Tout au long de la saison 2020, Molle a continuellement impressionné face à des pilotes disposant d’un équipement plus moderne que sa Peugeot 208 R2 de Delta Rally équipée de Pirelli.

“Quel soulagement d’atteindre l’arrivée et d’être en mesure de décrocher la troisième place en ERC3 et ERC3 Junior”, a réagi l’espoir belge, accompagné du copilote français Florian Barral. “Nous pouvons vous dire que c’est vraiment une très bonne conclusion du championnat. Bien sûr, nous aurions aimé nous battre devant avec une meilleure voiture, mais nous aurons donné le meilleur de nous-mêmes sans jamais renoncer et pour atteindre finalement nos objectifs. Nous sommes juste très contents.”