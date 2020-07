Nesetril fait revenir Porsche en ERC2

-

Petr Nešetřil fait revenir la marque Porsche dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes cette année, en commençant par le Rally di Roma Capitale cette semaine.

Nešetřil, originaire de la République tchèque, s'est inscrit en FIA ERC2 au volant de sa spectaculaire Porsche 997 GT3 et prévoit de disputer jusqu'à trois manches avec son copilote Jiří Černoch. Dans cette catégorie ERC2, il sera face à des pilotes de Mitsubishi Lancer, Subaru Impreza et Abarth 124 rallye.

De nouveaux défis pour Nešetřil

“Mon équipe et moi sommes toujours à la recherche de nouveaux défis. L'ERC est non seulement un choix logique mais aussi une grande opportunité d'élargir notre horizon sur les plus célèbres spéciales de rallye et d'acquérir une expérience unique face aux meilleurs”, déclare Nešetřil, qui participera également au championnat tchèque et aux manches de la FIA RGT Cup en 2020.

Porsche apporte des “émotions positives”

Nešetřil a construit son expérience de la compétition au volant d'une Mitsubishi Lancer Evolution IX avant de passer à la Porsche en 2017.

“La Porsche est une voiture pleine d'émotions positives et le son du moteur six cylindres à plat est comme une drogue”, assure-t-il Nešetřil. “La catégorie RGT n'est peut-être pas aussi importante que les autres mais je suis convaincu qu'elle a toute sa place, et je suis très enthousiaste à l'idée de promouvoir cette voiture en rallye. Je peux voir qu'elle a de nombreux fans partout où je vais.”

Un pedigree de champion

Ces dernières années, Nešetřil a connu de nombreux succès. Après avoir remporté le championnat tchèque dans la classe 4 en 2018, il a remis ça 2019. Malgré cette réussite, il admet que sa campagne ERC sera l'occasion d'acquérir plus d'expérience et de s'améliorer au volant.

“Mes objectifs pour cette année se recoupent essentiellement avec ceux que je poursuis sur le long terme : améliorer mes compétences dans les différents et difficiles rallyes européens, acquérir plus d'expérience et une vision plus approfondie en me comparant aux autres pilotes européens et à leur matériel. Je vais essayer d'inscrire des points dans la catégorie et, surtout, de m'amuser.”

Rendez-vous suivant en Hongrie

Outre le Rally di Rome Capitale, Nešetřil prévoit de participer au Rallye de Hongrie du 6 au 8 novembre, tandis qu'une participation à celui des Canaries, qui clôturera la saison ERC, est aussi envisagée.

