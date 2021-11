Javier Pardo a remporté au Rallye Islas Canarias sa sixième victoire en six rallyes pour décrocher le titre FIA ERC2** avec la manière, malgré un retard de trois minutes sur le leader pris lorsqu’il a été ralenti par une perte de puissance dès l’ES2.

Cependant, les émotions étaient mitigées à l’arrivée pour Suzuki Motor Ibérica, après que le coéquipier de Pardo, Joan Vinyes, ait abandonné, alors qu’il disposait d’une confortable avance, dans l’avant-dernière spéciale après une panne de boîte de vitesses sur sa Swift R4lly S.



“C’est le travail de toute l’équipe et bien sûr de mon copilote Adrián Pérez”, a déclaré Pardo.“Ça a été la saison parfaite, c’est incroyable, mais je suis désolé pour Joan et Jordi [Mercader]”.



Le vainqueur de l’Abarth Rally Cup, Carlos David García, a terminé deuxième, tandis que Dmitry Feofanov a pris la troisième place après sa crevaison du premier jour.



Le nouveau venu Serhii Potiiko est sorti de la route dans la dernière spéciale, ce qui a promu Dariusz Poloński à la quatrième place et Tibor Érdi Jr à la cinquième.



Poloński avait repris la course après s’être arrêté dans l’ES2 à cause d’un problème électrique sur son Abarth 124 rally. Érdi Jr est également revenu après sa sortie de route au bout de 50 mètres dans l’ES1.



Le triple champion de l’ERC2 a été impressionnant avec des chronos dans le top 3 et trois meilleurs temps sur les huit spéciales du jour, lui qui faisait ses débuts sur une Škoda Fabia R4 construite par Proracing Engineering.

